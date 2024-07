Aunque el VAR no funcionaba, hay audios del penal que pidió River vs. Lanús

…

El análisis del partidazo de domingo que entregaron River y Lanús, un 2-2 vertiginoso en el Monumental con goles de Marcelino Moreno, Jonathan Torres y Miguel Ángel Borja por duplicado, hubiera quedado suscripto solo a lo estrictamente futbolístico si no fuera por una polémica arbitral sucedida durante el segundo tiempo.

Luego de que la pelota impactara en la mano de Abel Luciatti, todos los hinchas riverplatenses reclamaron penal, pero el árbitro Fernando Rapallini -antes de avisar que no podía ir a revisarla porque el VAR no funcionaba en ese momento- consideró que no era sancionable. Más allá del error tecnológico, la Liga Profesional difundió las conversaciones en la cabina de Ezeiza y acordaron con el criterio del principal.

La jugada de la discordia tuvo lugar a los 29 minutos del complemento. El lateral devenido en mediocampista del Millonario, Santiago Simón, desbordó sobre el carril derecho y enganchó hacia al medio por el cierre del zaguero del Granate. No obstante, el recorrido de la pelota se cortó por un impacto en la mano del defensor. El estallido del Antonio Vespucio Liberti fue feroz, pero las acciones siguieron su curso cotidiano.

Los audios que dio a conocer el ente organizador del campeonato revelaron que Rapallini opinó, en su criterio, que la mano no era sancionable porque estaba en una posición natural y el balón impactaba sin querer en ella al momento de la caída.

En simultáneo, Ariel Penel, encargado de comandar los destinos de la cabina ubicada en Ezeiza, respaldó la resolución del juez y agregó que Luciatti “baja la mano porque no tiene donde apoyarla y acompaña el movimiento del cuerpo”.

Una vez que se solucionó el inconveniente técnico y pudieron chequearla, el VAR dio aviso a Rapallini, quien tuvo que explicarle a un eufórico Paulo Díaz que su primera visión de la jugada había sido la correcta. De todas formas, la intensidad del reclamo bajó y el Monumental volvió a sonreir, aunque sea por un rato, con el agónico gol de Borja sobre el final del partido.

Por otra parte, Carlos Izquierdoz, emblema de Lanús, se encargó de anunciar que, a raíz de la zozobra que provocó una mano de Adam Bareiro en el segundo tanto del Colibrí, el colegiado les comentó que cambió el reglamento y que solo se revisa si le pertenece al jugador que convierte el gol.

