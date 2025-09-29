Aún sin el retorno de Russo, Boca volvió a los entrenamientos tras la derrota ante Defensa y Justicia

Boca volvió a los entrenamientos, tras la derrota del sábado ante Defensa y Justicia, sin la presencia de su entrenador Miguel Ángel Russo que permanece en reposo en su hogar, y con el retorno del delantero uruguayo Edinson Cavani tras una lesión del psoas derecho.

El experimentado atacante de 38 años se perdió los últimos tres partidos en los que Boca empató 1-1 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, volvió a igualar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local y perdió 2-1 ante Defensa y Justicia, el sábado en Florencio Varela.

Tras estos tres encuentros ausente, el ex Manchester United de Inglaterra retornó a las prácticas que son supervisadas por el ayudante de campo Claudio Ubeda, a la espera de la reaparición de Russo. El ex jugador de Racing y Huracán dirigió al equipo el sábado ante la ausencia del entrenador principal.

En principio, Boca se iba a entrenar por la tarde de este lunes pero, el domingo por la noche, los jugadores recibieron la notificación de presentarse esta mañana.

Por su parte, Russo permanece en reposo en su domicilio tras ser dado de alta el viernes pasado del sanatorio Fleni en el barrio porteño de Belgrano. El ex entrenador de Rosario Central superó un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

Asimismo, no se conoce aún la fecha en la que el director técnico de 69 años volverá a conducir al equipo aunque dentro del club confian en que sea esta semana, con vistas al partido del domingo ante Newell´s Old Boys de Rosario en el estadio La Bombonera por la undécima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.