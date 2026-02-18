Aumentaron los colectivos un 31%: cuánto cuesta el boleto en el AMBA

El precio del boleto de los colectivos tras el nuevo aumento

Según el cuadro tarifario propuesto, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) pasará a ser de $650 desde este miércoles 18 de febrero y de $700 desde el 16 de marzo. El valor será mayor para aquellos que no registren la tarjeta SUBE.

Tarifas desde el 18 de febrero

0 a 3 km: $650 . Sin SUBE registrada: $1.033,50

. Sin SUBE registrada: 3 a 6 km: $724,09 . Sin SUBE registrada: $1.151,30

. Sin SUBE registrada: 6 a 12 km: $779,87 . Sin SUBE registrada: $1.239,99

. Sin SUBE registrada: 12 a 27 km: $835,71 . Sin SUBE registrada: $1.328,78

. Sin SUBE registrada: Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94

Tarifas desde el 16 de marzo