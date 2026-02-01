Attitude recrea los años dorados de Guns N’ Roses en un show en Villa Victoria

Attitude, considerado el tributo más importante de Latinoamérica a Guns N’ Roses, se presentará el próximo viernes 6 a las 20:00 en Villa Victoria (Matheu 1851), con un show dedicado a los años 1988-1993 de la mítica banda estadounidense.

Luego de varios años de presencia en importantes escenarios, el grupo propone un recorrido por los años dorados de Guns N’ Roses, invitando a grandes y chicos a revivir los clásicos que marcaron a varias generaciones del hard rock.

El espectáculo se caracteriza por su intensidad y dinamismo, donde la música se complementa con una cuidada puesta en escena. La propuesta incluye distintos vestuarios, iluminación específica y la recreación en vivo de videoclips emblemáticos de la banda original.

Otra de las cualidades destacadas es la recreación sonora idéntica y el cuidado minucioso de cada detalle, lo que posiciona a Attitude como uno de los tributos más fidedignos y convierte al show en una experiencia que remite directamente a la estética y el sonido de los años 90.

Con más de quince años de trayectoria, Attitude ha presentado sus espectáculos en salas y teatros de la Argentina, en fiestas nacionales y provinciales, y también en países limítrofes como Brasil, Paraguay y Uruguay.

La banda está integrada por Sergio Costantino en voz, Gastón Albornoz y Facundo Schmidt en guitarras, Adriel Ludueña en bajo, Maximiliano Hinding en batería, Emilio Mónaco como Terminator, y cuenta con la participación especial de Ayelén Garavaglia.