Atlètico Mar del Plata se desquitó del partido de ida

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

En el Carlos Miori, por la fecha 4 de la Zona 6 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur, el «Decano» derrotó a Norte por 1 a 0 gracias al gol de Thomas Carrique.

Más allá de la ventaja Atlético pudo estirar la cuenta a dos. El árbitro creyó ver una mano a loas 35’del complemento en el área de Norte, pero Dimas Morales no pudo vulnerar la valla del arquero Agustín Zapata.

De esta manera, están igualados en la tabla con seis unidades cada uno, y en la fecha que viene será el «Decano» quién reciba a Villa Díaz Vélez (cero puntos) de Necochea. Dentro de dos semanas, el «Aurinegro» se medirá con el equipo necochense de visitante para cerrar el grupo. Cabe recordar que clasificará a la próxima ronda el primero del grupo.