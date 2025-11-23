Atlético Mar del Plata ganó y «obliga» a Norte en el Regional Amateur

Por la quinta fecha del Regional Amateur de fútbol con goles de Enzo Vértizz y Algañaráz, Atlético Mar del Plata se alzó este domingo con un triunfo fundamental en su afán por pasar de ronda ante Diaz Vélez de Necochea, con el que comenzó perdiendo con gol de Tomas Moro em la casa del Decano marplatense.

De esta manera, con 4 cotejos jugados ( y ahora quedará «Libre»») m, 3 de lo cuales los ganó y solo cayó ante Deportivo Norte en la ida, esperará el resultado de necochenses y aurinegros para conocer si es primero o puede ser uno de los «mejores» segundos – es factible para cualquiera de ambos equipos de Mar del Plata – y así pasar a la segunda fase del certamen.

Los goles fueron marcados a los 8′ y a los 41′ del complemento para los dirigidos por Martín Quintas. Si Deportivo Norte le ganara a los necochenses en sus playas, quedarán igualados en puntos y se cotejará la diferencia de gol. para determinar al primero y al segundo, con DÍaz Vélez ya eliminado, aunque se impusiera.

En la foto, el saludo al zaguero Santa Cruz, que se rompió los ligamentos cruzados y tendrá casi 9 mese de recuperación. En su lugar Mediavilla ( proveniente de Aldosivi ) cumple con creces como su reemplazante