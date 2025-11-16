Atlético Mar del Plata afuera de los semifinalistas de la Liga local

Por Valentin Ramallo de LVDe

Mientras se vivía una fiesta verde y amarilla en el José María Minella este último sábado, en paralelo se disputaron los Cuartos de Final del Torneo Clausura «Juan Quesada». La gran novedad fue la eliminación de Atlético Mar del Plata, campeón del Apertura, del campeonato 2023 y 2024, a manos de Quilmes y como valor agregado, de visitante, para que haya una gran final anual entre el «Decano» y el ganador del Clausura. Por penales Banfield eliminó a River y Deportivo Norte a Círculo Deportivo, mientras que San Isidro le propinó a Independiente una goleada en Alto Camet.

En el Carlos Miori, Norte y el «Papero» jugaron un partidazo, muy parejo. Tan parejo que culminaron 2 a 2 y tuvieron que definir desde el punto penal. Banchio, de Círculo, tuvo la «llave» de la victoria; si convertía, metía a su equipo en semis, pero, la picó por encima de la traversa y al local le volvió la vida. Del posible 5 a 3 en favor del elenco otamendino, Mascetti fue contundente y selló un 5 a 4 que lo depositó al equipo de La Perla en los cuatro mejores

El «Cervecero» dio el gran golpe de los últimos tiempos en la liga local. Luego de abrir el resultado gracias a Nahuel Simón, empató Atlético de la mano de Emanuel Pennisi, pero la visita lo bancó bien el partido. Fue así que llegaron a los penales, y Quilmes se hizo fuerte con un 4 a 3 que no solo lo deja cerca de su título número 16, sino que obliga a una «superfinal» ida y vuelta entre el «Decano» y el futuro campeón del Torneo Clausura.

Banfield, a puro corazón y entrega, le dio vuelta el partido a River. La visita se adelantó con goles de Lucas Fernández y Emmanuel Ogas, pero el «Taladro» reaccionó con Leiva y Pájaro sobre el final para estampar un 2-2. Para concretar la épica, Salvini le atajó el penal a Denot y con el 4 a 3 sacó pasaje para las semifinales. El que tuvo poco suspenso fue el cotejo que disputaron Independiente y San Isidro. El conjunto de calle Avellaneda se despachó con un gol de Iván López en el primer tiempo, y con los tantos de Bruno Vedda y Elías Hernández en el segundo acto para el 3 a 0 en Alto Camet.

Las semifinales serán en cancha neutral.

DEPORTIVO NORTE – BANFIELD

SAN ISIDRO – QUILMES