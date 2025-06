ATL MDP ES EL PRIMER TRICAMPEÓN DE LA LMF

Por Valentin Ramallo (de LA VOZ DEL ESTADIO radio)

El “Decano” venció en la final del Torneo Apertura “Juan Quesada” a Once Unidos, por 1 a 0, en el estadio José María Minella, con gol de Nicolás Siepe de penal a los 38 minutos del primer tiempo. La expulsión de Emiliano Rodríguez a los 41´ le agregó epicidad a la consagración de Atlético, ya que jugó más de 50 minutos con uno menos.

Atlético Mar del Plata ganó el primer torneo del año. Una vez más, se quedó con la final ante otro equipo del norte marplatense y debutante en esta instancia. Primer tricampeonato para el club de calle Rivadavia, y vuelve a ver un tricampeón en el fútbol de Mar del Plata luego de 44 años, cuando San Lorenzo se coronó tres veces al hilo en 1981. Quilmes, River, General Mitre y Aldosivi también saben lo que significa dicho rótulo.

El duelo arrancó con una jugada clara del conjunto de Martín Quintas: Felipe Di Paola la mandó por encima del travesaño en un mano a mano, tras robo de pelota en la salida de Once. Otra clara para Atlético, que se topó con uno de los mejores arqueros que tuvo este Apertura: Gabriel Barucco salvó a su equipo, pero… le cometió penal a Nicolas Siepe a los 38´, que recibió un pase filtrado que lo dejó en condiciones de esquivar al arquero y definir a arco vacío. Barucco lo volteó y sufrió la contundencia de Siepe que no falló, y puso el 1 a 0 desde el punto penal.

El conjunto de Parque Luro salió con todo para empatar la cuestión, y en ese intento logró la expulsión de Emiliano Rodriguez, que se fue a las duchas por doble amarilla.

Un remate de Carrasco de media distancia encontró el movimiento “reflejo” con el cuerpo hacia su derecha sabado el codo que impactó en el bakón pero Que el estado fisico del árbitro Nuesch no le permitió estar mas cerca de la acción sino hibiese marcado el penal. (Ver en Goles de Medianoche este domingo por canal 8)

Con superioridad numérica, en el complemento Once Unidos encontró la claridad que no tuvo en los primeros 45´. Tuvo no menos de dos posibilidades claras de gol, en los pies de Lucas Manfredi y Juan Santillán. Sebastián Neto se lució cuando lo precisó su equipo, que casi no atacó y se ocupó de dejar la menor cantidad de espacios posibles para aguantar el resultado.

Se desató la polémica cuando el elenco norteño reclamó una mano de Ivan Lazcano en el área. El juez dijo “siga siga”, pero de haber sido penal hubiese representado una opción única de empate y un “vuelco” en el partido.

El equipo de Sebastián Arias lo fue a buscar permanentemente, mereció algo más, pero enfrente tuvo a un equipo con oficio, con experiencia en estos cotejos, que supo manejar el hecho de tener un jugador menos en cancha. En una de las últimas, Barucco salvó lo que era el segundo para Mar del Plata y el primer tanto para Ramiro Rodríguez en la gran final.

Título once para el “Decano”, que celebró con su gente en la platea descubierta sur. Once Unidos convocó más público que su rival, acaso para ver la primera consagración en el fútbol local de un club polideportivo inmenso, pero tendrá que buscar su revancha en el Torneo Clausura.

SÍNTESIS

ATLÉTICO MAR DEL PLATA: Sebastián Nieto; Valentín Dimare, Emiliano Rodríguez, Martín Santa Cruz, Cristian Álvarez; Iván Lascano, Ezequiel Noto; Enzo Vértiz, Ramiro Rodríguez, Nicolás Siepe; Felipe Di Paola. DT: Martín Quintas.

ONCE UNIDOS: Gabriel Barucco; Ramiro López Oliver, Emiliano Coopens, Daniel Fortunato, Nahuel Esteche, Leandro Benitez; Thomas Carrique, Emiliano Carrasco, Valentino Traina; Juan Santillán, Lucas Manfredi. DT: Sebastián Arias.

GOLES: 38′ Nicolás Siepe (ATL).

CAMBIOS ATL. MAR DEL PLATA: 50′ Olivera por Di Paola; 86′ Penissi por Siepe.

CAMBIOS ONCE UNIDOS: 0′ ST Del Hoyo por Benítez; 74′ De Mira por Carrique y Larotonda por Esteche; 78′ Muñoz por Coopens y Muñiz por Manfredi.

INCIDENCIAS: 41′ expulsado Emiliano Rodríguez (ATL).

ÁRBITRO: Guillermo Nuesch.

ESTADIO: José María Minella.