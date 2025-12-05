Con el objetivo de acercar a toda la comunidad en general y a quienes integran esta colectividad en particular, asumió la nueva Comisión Directiva de la Asociación Residentes Armenios en Mar del Plata, para el período 2025-2027.
La misma quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Marta Susana Abachian
Vicepresidente: Gladys María Demirdjian
Secretario: Susana Tellian
Prosecretaria: Silvia Anahit Boymouchakian
1º vocal titular: Micaela Soledad Arean
2º vocal titular: Claudia Marcela Hovhannessian
3º vocal titular: Gastón Alejandro Missirlian
1º vocal suplente: Alicia Vosguerichian
2º vocal suplente: Avedis Haig Sahakian
3º vocal suplente: Ezequiel Roberto Muti
Tesorero titular: Sandra Analía Durante
Protesorero: Jorge Guillermo Boyadzian
Revisor de cuentas titular: Eduardo Kioulesserian
Revisor de cuentas titular: Juan José Piñera
Revisor de cuentas titular: Fernanda Maricel Cabrera
Revisor de cuentas suplente: Sergio Adrián Tshakmakian
Revisor de cuentas suplente: María Fabiola Tanguikian
Algunas de las propuestas a desarrollar están dirigidas a contactar a quienes tengan descendencia armenia en esta ciudad y la zona; dictar cursos de diferentes disciplinas e interactuar con otras entidades, además de las tradicionales fiestas y acciones que llevan a cabo desde hace más de 37 años.
Para tal fin, invitan a comunicarse a través de sus redes sociales: En Facebook: ResidentesarmeniosEnmardelplata
En Instagram: Residentesarmeniosmdp
Canal de Youtube: Colectividad Armenia Mar del Plata