Asumió el nuevo Concejo Directivo del Colegio de Arquitectos Distrito 9

Con la presencia de autoridades municipales y provinciales, representantes de instituciones profesionales y de fuerzas vivas de la ciudad, colegas, familiares y amigos, ante un salón lleno asumió el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 que dirigirá los destinos de la institución por el período 2025- 2028,

El acto tuvo lugar este jueves en el Espacio Cova, Funes 2146 donde asistieron el titular del Concejo Deliberante Emiliano Recalt, la vicedecana de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata Paula Giglio, la vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia, Delegación General Pueyrredon, María Alejandra Clemente, los titulares de los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata, Guillermo Oscar Rossi, y de Técnicos D 5 Diego Haag, el director de la Escuela de Formación Profesional de la UNMdP, Daniel Villalba, Pablo Puche del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), el delegado del Instituto de la Vivienda provincial Mariano Zurita el secretario Adjunto de la CGT Mar del Plata Batán, Miguel Guglielmotti y el dirigente de la UOCRA Daniel Sosa, entre otros. Y contó con adhesiones de diferentes entidades privadas y gubernamentales

Luego del himno nacional, que estuvo a cargo del reconocido cantante Pablo Olmedo, se despidió al Consejo Directivo saliente, El delegado al Consejo Superior por el Distrito 9 mandato cumplido Arq Augusto Urrizola entregó reconocimientos a los vocales Analía Díaz , Juan Tamburini, Alba Di Scala, Laura Derisio, Carlos Castiglioni, Damasia Bustamante, Sabina Casado y Horacio Ovejero; a la tesorera Adriana Lucchetti; al secretario Leandro Zapata y al presidente Diego Domingorena.

Visiblemente emocionados, la Arq. Lucchetti (que pasará a ocupar la presidencia del Tribunal de Ética convirtiéndose en la primera mujer en este cargo) como el Arq. Zapata agradecieron el apoyo y la confianza de sus pares y destacaron todo lo logrado con mucho esfuerzo y el trabajo en equipo.

Después la escribana Maite Valencia puso en funciones a las autoridades electas quienes firmaron el Acta de constitución del nuevo Consejo Directivo.

El Arq. Bruno resaltó el impulso que le dio la gestión a las delegaciones de las diferentes localidades que integran el Distrito “para que sea una secuencia de igualdad y equidad para todos los colegas” y además de agradecer a quienes pensaron en él para este cargo, lo hizo también “a toda la matrícula que a través de las elecciones nos dijeron que este es el camino, que venimos haciendo las cosas bien, que hay que seguir y profundizar”.

En tanto que la Arq. Suero agradeció por haberla sumado a la gestión y destacó los debates que se llevaron a cabo. “Somos un colegio abierto a la comunidad que aporta conocimiento. Creo que estamos en un contexto complejo de construcción de ciudad y también de trabajo profesional, en donde estamos atravesando una concentración del trabajo vinculado a la arquitectura y al urbanismo en donde un porcentaje muy pequeño de la matrícula realiza y ejecuta un porcentaje muy alto del trabajo. El compromiso es trabajar para toda la matrícula del Colegio en una institución abierta, participativa, eficiente, solidaria y federal”, subrayó.

Por último, el reelecto presidente Diego Domingorena recalcó que el acto eleccionario se desarrolló con total normalidad en los 10 distritos de la provincia, Aquí la matrícula nos revalidó, aprobó la gestión y renovó la confianza con casi el 70% en Mar del Plata y en la Provincia con el 83%. Y anunció que a partir del año que viene se cambiará el nombre a la entidad, será Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires (CAUBA).

Asimismo contó todo lo elaborado en estos años a través de los tres ejes propuestos: el federalismo, la jerarquización institucional y profesional y la acción gremial y habló de las dificultades que atraviesa la profesión “sin un espacio que nos represente y nos contenga, es imposible de sortear y solucionar. Tenemos la convicción, las herramientas y el apoyo de la matrícula que es lo más importante para poder enfrentarlas, combatirlas y modificarlas”, apuntó.

Para finalizar convocó a todos sus colegas “a sumarse a la gestión para colaborar en el lugar en el que sea, para sostener e impulsar el desarrollo de la profesión que tanto amamos y hacer cada vez más grande y eficiente ésta nuestra casa, que es el Colegio que tanto esfuerzo nos costó construirlo y cada vez es más potente, no sólo ediliciamente, sino en contenido, en acciones. Así que los convoco a todos y a todas para que sostengamos este espacio nuestro, que creo que es la garantía para que nuestra profesión sea valorada y siga existiendo. Y obviamente, ante la renovación de un nuevo Consejo Directivo, esperamos tener una oposición crítica y constructiva, estoy seguro que así va a ser, que podamos trabajar con distintas miradas y con acuerdos, siempre con el fin de que esta institución y la profesión estén siempre lo más alto posible” .

Cabe recordar que el Consejo Directivo quedó conformado por Diego Aníbal Domingorena (presidente), Paula Suero (secretaria) y Antonio Fabián Bruno (tesorero).

Vocales titulares: Leonardo Damián Morea; María Fernanda Parodi; Juan Manuel Tamburini y Julia Alejandra Romero. Vocales suplentes: Sabrina Gimena Biondani; Carla Noelia Pierrestegui; Horacio Lus y Leandro Alfredo Capparelli. Delegado al Consejo Superior: Leandro Martín Zapata.

Cuerpo de Asesores de Concursos: como miembros titulares: Marina Laura Porrúa, Darío Héctor Lemmi, Analía Verónica Diaz, Pablo Fidel Rescia, Luciana Paula Guglielmotti, Maximiliano Calvo, Silvana Coronel, Francisco Villamil, Paula Antonella Riccillo. Ricardo Esteban Asiain, María Silvia Luenzo, Jerónimo Mariani, Daniel Víctor Katz Jora, Nora Gabriela Demarchi, María Luján Müller y Ricardo Cayetano Sapienza.

Miembros suplentes: Pablo Mastropasqua, Sandra Adriana Retamales, Mariano Aníbal Englebienne, Marina Agra, Hernán Eduardo Sirio, Antonio Eduardo Mandiola, Rosana Beatriz Meschino y Fernando José Palestini.

Cuerpo de Jurados de Concursos: miembros titulares: María Haydeé Pérez Maraviglia; Oscar Arturo Cañadas, Rocío Solla, Juan Manuel Escudero, Romina Vanesa Santa Cruz, Eugenio Mario Fernández, Mariana Luján Yeannes, Francisco Mario Olivo. María Noe Gómez, Fernando Ariel Galera, Maia Jakubowicz, Horacio Laurizi, Guillermo Mario De Paz, Guillermo González Sangorrín, Alicia Élida Álvarez Iturregui y Daniel Antonio Care.

Miembros suplentes: Nicolás José Malegni, Silvia Beatriz Borrilli, Rubén, Néstor Zoppi, Alejandra Luisa Macchi, Silvestre Castellani, Antonino Alberto D’Orso, Daniel Ricardo Medina y Martín Sarasibar.