Asumen nuevas autoridades distritales del Colegio de Arquitectos Distrito 9

Las autoridades electas recientemente en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, que dirigirán los destinos de la institución por el período 2025- 2028, asumirán este jueves 11 de diciembre a las 11 en el Espacio Cova, Funes 2146, con la presencia de colegas, representantes institucionales y autoridades provinciales del CAPBA.

El Consejo Directivo quedará conformado por el actual presidente, Diego Aníbal Domingorena, quien se impuso con el 68% de los votos, secundado por Paula Suero (secretaria) y Antonio Fabián Bruno (tesorero).

Le seguirán como vocales titulares: Leonardo Damián Morea; María Fernanda Parodi; Juan Manuel Tamburini y Julia Alejandra Romero. Los vocales suplentes serán: Sabrina Gimena Biondani; Carla Noelia Pierrestegui; Horacio Lus y Leandro Alfredo Capparelli. En tanto el delegado al Consejo Superior será el Arq. Leandro Martín Zapata.

El cuerpo de Asesores de Concursos lo integrarán como miembros titulares: Marina Laura Porrúa, Darío Héctor Lemmi, Analía Verónica Diaz, Pablo Fidel Rescia, Luciana Paula Guglielmotti, Maximiliano Calvo, Silvana Coronel, Francisco Villamil, Paula Antonella Riccillo. Ricardo Esteban Asiain, María Silvia Luenzo, Jerónimo Mariani, Daniel Víctor Katz Jora, Nora Gabriela Demarchi, María Luján Müller y Ricardo Cayetano Sapienza.

Como miembros suplentes estarán: Pablo Mastropasqua, Sandra Adriana Retamales, Mariano Aníbal Englebienne, Marina Agra, Hernán Eduardo Sirio, Antonio Eduardo Mandiola, Rosana Beatriz Meschino y Fernando José Palestini.

Y el Cuerpo de Jurados de Concursos estará compuesto por los miembros titulares: María Haydeé Pérez Maraviglia; Oscar Arturo Cañadas, Rocío Solla, Juan Manuel Escudero, Romina Vanesa Santa Cruz, Eugenio Mario Fernández, Mariana Luján Yeannes, Francisco Mario Olivo. María Noe Gómez, Fernando Ariel Galera, Maia Jakubowicz, Horacio Laurizi, Guillermo Mario De Paz, Guillermo González Sangorrín, Alicia Élida Álvarez Iturregui y Daniel Antonio Care.

Miembros suplentes: Nicolás José Malegni, Silvia Beatriz Borrilli, Rubén, Néstor Zoppi, Alejandra Luisa Macchi, Silvestre Castellani, Antonino Alberto D’Orso, Daniel Ricardo Medina y Martín Sarasibar.

Cabe recordar que los porcentajes en este distrito fueron: Lista Nº 1 “Arquitectos a las Cosas” el 68% y la Lista Nª 9 “La Profesión Primero” el 32%, en tanto que a nivel provincial la Lista 1 “Arquitectos a las Cosas” logró el 83% y la Lista 5 “Arquitectos con la Púrpura” el 17%.