Aston Villa escuchará oferta por Dibu Martínez en el próximo mercado de pases

Emiliano “Dibu” Martínez es capitán y figura del Aston Villa, club al que arribó en 2020 y donde consiguió el rodaje que le permitió llegar a la Selección Argentina. Desde entonces, el marplatense se consagró campeón de Copa América, Finalissima y del Mundial de Qatar 2022, siendo el mejor arquero del torneo y vital para consagrarse en la Copa del Mundo por primera vez en 36 años.

Según Daily Mail, los dueños de la histórica institución de Birmingham son conscientes del gran aumento en el valor del candidato al premio The Best de la FIFA al mejor guardametas de la temporadas y no descartan venderle en el próximo mercado de pases para reforzar al resto de su plantel y volver así a disputar competencias continentales.

Martínez arribó a los Villanos en 2020 proveniente del Arsenal a cambio de 16 millones de libras esterlinas, un precio que creció de gran manera por sus actuaciones en su club y la Selección Argentina.

Dibu Martínez y el sueño de ganar la Champions… ¿lejos de Aston Villa?

En una entrevista con France Football, el arquero de la Selección Argentina se refirió a su próximo deseo a nivel clubes y contó que quiere sumar a su vitrina: “Todavía tengo hambre, quiero ganar la Champions League. Obviamente, me gustaría hacerlo con el Aston Villa, pero será difícil porque el club aún está en fase de crecimiento”.

“Gané el título más bonito que hay con la selección y ahora apunto al título más importante de clubes.”, continuó el arquero de Aston Villa. Sin embargo, explicó que la actualidad de su club le impide pensar en obtener grandes títulos.

Siguiendo a esto, Dibu señaló que cada día le parece más difícil la posibilidad de conseguir un campeonato con los Villanos y sentenció: “Me gustaría ganar un título con Aston Villa. Pero es complicado… Nos eliminaron de la FA Cup en enero. Nunca debes perder la esperanza. Veremos qué pasará. Tengo la sensación de que hoy tengo nivel para jugar la Champions e intentar ganarla”.

Dibu y la posibilidad de emigrar a otra liga de Europa

El arquero campeón del mundo fue consultado por si le gustaría llegar a otra liga o algún equipo más poderoso y remarcó: “Estuve a punto de jugar en la Ligue 1 varias veces cuando era más joven. El PSG es un gran club con grandes jugadores“.

“Aspira a la victoria en la Champions League todos los años. ¿A quién no le encantaría jugar ahí? ¡Leo y Kylian son unos cracks! Compañeros que cualquier jugador sueña tener”, cerró Dibu.

