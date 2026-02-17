Asspera llega a Mar del Plata con su gira “Back to la bizarra actitud”

La banda argentina Asspera se presentará este sábado 21 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), en el marco de su gira 2026 titulada “Back to la bizarra actitud”, con un show que propone un regreso a sus orígenes musicales y estéticos. El concierto tendrá como bandas invitadas a Orkos y Ultranza.

La gira posee un significado especial para la banda, ya que en 2026 se cumplen 20 años del lanzamiento de su primer disco, “Bizarra actitud de seguir con vida”. Para conmemorar el aniversario, el grupo armó un repertorio centrado en canciones de esa primera etapa, recuperando temas que marcaron el nacimiento del llamado metal bizarro.

Como parte de los festejos, Asspera anunció además la regrabación y el relanzamiento de ese material histórico, cuya fecha conmemorativa será el 6 de junio. La propuesta busca unir pasado y presente a través de la nostalgia, la ironía y la vigencia artística.

Formada a fines del 2000 por Richar y Rockardo Asspero, la banda se consolidó como referente del género gracias a un estilo que fusiona distintas vertientes del metal con el humor como sello distintivo. Sus letras combinan lo absurdo y lo escatológico con una mirada crítica sobre problemáticas sociales, políticas y humanas.