La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelta en una nueva polémica luego de que este jueves se le entregara totalmente de la nada el título de Campeón de Liga 2025 a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

Esta decisión generó una enorme controversia, ya que los partidos correspondientes a la tabla anual se habían disputado en su totalidad a la hora de que se le entregara este trofeo inventado a Rosario Central sin que ningún equipo del fútbol argentino supiera de su existencia nuevamente.

Luego de la invención del título de Campeón de Liga, el fútbol argentino contará con una infinidad de campeonatos que se crearon en los últimos años.

Hasta el año 2019 el fútbol argentino era medianamente normal, ya que pese a tener 26 equipos poseía una organización clara. Se disputaba la Superliga y la Copa Argentina, además de la Supercopa Argentina entre los ganadores de estas dos competiciones.

Sin embargo, en el 2019 se disputó por primera vez la Copa de la Liga para completar el primer semestre de aquel año, mientras que en diciembre se disputó el Trofeo de Campeones, que enfrentaba al ganador de la Superliga con el de la Copa de la Liga.isyg9g

Como si esto fuera poco, en el 2022 se empezó a disputar la Supercopa Internacional, en la que el ganador del Trofeo de Campeones se enfrentaría con el primero de la tabla anual.

No conforme con esto, la AFA se animó a más y este jueves decretó que también será Campeón de Liga el equipo que más sume en la tabla anual, mientras que sumó otra nueva competencia que se disputará a partir del 2026, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas: la Recopa de Campeones. Se trata de un triangular que enfrentará al campeón de la Copa Argentina, de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional.

Los torneos en el fútbol argentino