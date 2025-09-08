Asi fue el corte de boletas que arrastró Montenegro y el pobre papel de Raverta

Guillermo Montenegro cumplió con su objetivo de ganar la quinta sección electoral pero no pudo trasladar la totalidad de su caudal de votos a la elección local y su sucesor, Agustín Neme, se encontrará desde el 10 de diciembre con un Concejo Deliberante sin mayoría.

Mientras el jefe comunal del PRO sumó 41,68% de los votos contra los 37,49% de Fernanda Raverta, de Fuerza Patria, en toda la sección y amplió la diferencia en su mano a mano con la extitular de Anses en General Pueyrredón (52% a 36 %), no pudo lograr que ocurriera lo propio con sus candidatos a concejales.

La explicación se centra principalmente en el corte de boleta. Fernando Muro (LLA) sumó 38,12% (14 puntos menos que Montenegro), opacado por los votos de Acción Marplatense y la periodista Gabriela Azcoitía, de Nuevos Aires.

Fernanda Raverta también sufrió el corte local por el desafío de Pulti

Una situación similar se produjo dentro del peronismo por la interna a cielo abierto que mantiene el kirchnerismo duro de Fernanda Raverta y el diputado provincial y exintendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, aliado a Axel Kicillof.

La Cámpora se quedó con los lugares centrales de la nómina seccional y Pulti pegó el portazo y desempolvó su sello de Acción Marplatense para competir como candidato a concejal en “La Feliz”.

El impacto se sintió en los resultados. La candidata de Fuerza Patria, Mariana Cuesta obtuvo 20,41%, unos 16 menos que los conseguidos por Raverta. Y Acción Marplatense quedó a menos de un punto, sumando 19,09%.

De esta manera LLA sumó 5 bancas, Fuerza Patria tres, dos Acción Marplatense y dos Nuevos Aires.