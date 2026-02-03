Ascacíbar suma en varios frentes para un Boca que lo necesita

Me gustó Ascacíbar en su partido presentación porque hay cosas que le puede transmitir y aportar a Boca, le da algo que el equipo no tenía. Un pase en profundidad, un giro que acelera la jugada… Ascacíbar va para adelante, se da vuelta, toca, recibe, gira y simplifica la jugada. Es un mediocampista capaz de empezar y terminar las acciones porque toca y va a buscar, porque pisa el área, porque llega de frente y patea al arco.

La sencillez te hace jugar fácil y jugar bien. Con un giro, con la simple limpieza de una pelota, la jugada se acelera, mientras que con un rebote tal vez se desmorona. En el partido pasado, y sin dar nombres, un jugador en la misma situación de juego, en el mismo lugar, rebotó en lugar de avanzar. Y eso es generalmente porque no se tiene la confianza de girar con la izquierda y meter el pase por derecha. Es un segundo que ganás y te deja al punta mano a mano. Creo Belmonte y Ascacíbar, pueden tocar y pasar o llegar vacío. El Ruso saca ventaja en la cuestión técnica: no es lo mismo la de uno que la del otro. Belmonte se quedó más en su función de 5, a veces corrido a la derecha, mientras que Ascacíbar tiene una verticaliad y un desorden que hace bien.

Hablamos muchas veces de un mediocampo de Boca estático, y ese romper, o ese cruzarse de carril, le da la posibilidad al compañero de mostrarse y recibir por otro sector. No es que hablamos de un jugador que gambetea y se pasa a cuatro tipos, sino de alguien que simplifica la tarea de los demás.

A Ascacíbar le cambió la historia. Le acaba de cambiar con su llegada a Boca. Con todo el respeto grande que yo tengo por Estudiantes, Boca no es lo mismo. Y al chico le va a cambiar la vida en muchos sentidos, incluso en una cuestión relacionada con la exposición, el día a día. Él está acostumbrado a jugar con presión, partidos definitorios, mano a mano de Copa, pero lo mediático de Boca desborda todo. El tiene la capacidad de haber llegado al club a los 28 años, con experiencia, y demostrar en su primer partido que es un jugador aplomado, y eso provoca un contagio general.

Cristian Traverso