Arriazu: “Si las elecciones salen mal, se va el apoyo de Estados Unidos y el dólar no tiene precio”

El economista, Ricardo Arriazu, afirmó hoy que hasta las elecciones del domingo el Gobierno hará “lo imposible para que el tipo de cambio no se puede porque es la clave para del programa económico” y advirtió que con un resultado adverso se acaba la ayuda de Estados Unidos y se dispara el dólar”.

“El domingo se define si seguirá el apoyo de los Estados Unidos o no, lo cual cambia todo”, remarcó el economista.

Arriazu habló este mediodía en una cumbre del sector asegurador y marcó que desde el domingo se abrirán dos escenarios.

El economista marcó que si el gobierno “consigue un tercio de los legisladores se mantiene el apoyo de los Estados Unidos y la economía cambia de la noche a la mañana”.

“Si no consigue el tercio dudo que Estados Unidos siga apoyando porque el apoyo no es para gastar sino para enfrentar dudas de corto plazo”.

Añadió que “si las elecciones salen mal para el gobierno se acaba la ayuda de Estados Unidos y el dólar se va vaya a saber a qué precio”.

El profesional que siempre se mostró afín al gobierno se mostró en contra de la banda de flotación y marcó una serie de errores que se produjeron en los últimos meses.

Arriazu consideró que “el gobierno puede aguantar una corrida con recursos propios y con el apoyo de Estados Unidos es un paseo” y afirmó que “vale la pena pagar la pulseada para que la gente tenga dudas cuando quiera intentar una corrida”.

Además, afirmó que la deuda es del 19% del PBI, lo cual es manejable, pero señaló que como Argentina es un “estafador serial” le piden que “muestre la plata”.

Arriazu también destacó que el gobierno envió al Congreso un presupuesto razonable, pero que nadie mira “porque todos están mirando el dólar”.

Aclaró que los supuestos del proyecto son coherentes en el marco de un buen resultado electoral para el gobierno.

Arriazu insistió que Argentina no debe ir a una devaluación sino atacar su costo de producción.