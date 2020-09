Arrecia el virus y crece la disputa entre IOMA y los médicos: no tienen cura

Según el modelo de carta que prepararon los médicos y a la que accedió INFOCIELO, justifican la decisión en “las condiciones laborales que actualmente plantea el IOMA” y en que no están “conformes con las mismas”. Luego, continúa: “así como he tomado la decisión personal de no ser prestadora directa de IOMA, también he decidido no continuar trabajando bajo las condiciones que el Instituto le plantea a la Agremiación Médica Platense en el momento actual. Por tal motivo solicito a usted que arbitre las medidas necesarias para no ser incluida, o en su defecto ser excluida del padrón de prestadores de IOMA que la Agremiación actualiza mensualmente”.

Por último, aclaran que “si las condiciones de trabajo y honorarios que propone el Instituto se modificaran de manera de ser consideradas aceptables, podría reconsiderar mi posición”.

Al cierre de esta edición, s e encontraba reunida la mesa de enlace para analizar una nueva propuesta de IOMA presentada hoy por la tarde. Si no se acepta, mañana los médicos no acataránn la resolucion y renunciarán a la AMP masivamente.

El fallo de la Justicia, a favor de los afiliados a IOMA

Hoy más temprano, la jueza María Ventura Martinez, había hecho lugar a la cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, y ordenó a la Agremiación Médica Platense que retome la atención a afiliados de IOMA, pese a que venció el convenio que mantenían ambas instituciones. Sucede que IOMA nuclea a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en la ciudad de La Plata, quienes quedaron rehenes de las negociaciones que se dilatan, mientras quedan sin cobertura.

Pese al fallo de la jueza, el secretario de la AMP, Gastón Quintans, le dijo a FM CIELO 103.5 que “el IOMA prescindió del convenio. No es que se pone en pausa un convenio. Se bajó el convenio, y se recurrió a la mediación del Defensor del Pueblo por medio de la cual solicitaron volver a atender ‘bajo los términos’ del convenio vigente hasta el 6 de julio”.

El conflicto entre ambas instituciones se remonta a mayo de este año, cuando IOMA, la institución que preside Homero Giles, denunció estafas en las prestaciones de algunos médicos nucleados en la Agremiación Médica Platense, y que la misma no realizaba los controles pertinentes para evitarlas. Luego, recrudeció cuando comenzaron las negociaciones para firmar un nuevo convenio, que debía renovarse el 6 de julio pasado.

Dos veces los afiliados de IOMA perdieron la atención médica, y en ambas intervino la Defensoría del Pueblo. Esta vez, la segunda, también lo hizo la Justicia a través de una cautelar. Los médicos y médicas esperan que se llegue a un acuerdo, pero quedaron molestos con el fallo y, en caso de que no prospere la negociación, bajarán sus prestaciones de forma individual.

INFOCIELO