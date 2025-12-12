Arquitectos entregarán reconocimientos a la trayectoria



El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 reconocerá a quienes, con compromiso, generosidad y una mirada estratégica del territorio, han acompañado y fortalecido el trabajo institucional y profesional.

Serán distinguidos el jefe administrativo de la Dirección de Obras Privadas Oscar Guevara, los arquitectos Fernando Cacopardo, Domingo Barilaro y Graciela Di Iorio y el periodista Eduardo Zanoli

El acto tendrá lugar este sábado 13 de diciembre a las 12 en el Espacio Cova, Funes 2146 y será abierto a la comunidad.

Por su valioso aporte en temas vinculados al hábitat, el patrimonio arquitectónico y cultural, y la mejora de la calidad de vida en nuestras comunidades; por compartir conocimientos, experiencias y perspectivas que enriquecieron los procesos de planificación, preservación y gestión territorial; y por su disposición constante a construir soluciones colectivas, integrales y sostenibles.

Su colaboración ha contribuido significativamente a ampliar la perspectiva disciplinar, promover la articulación con múltiples actores y consolidar espacios de reflexión y acción que fortalecen el rol social de la arquitectura.

El Colegio celebra este compromiso, que constituye un aporte fundamental para la protección de nuestro patrimonio y para el desarrollo de un hábitat más justo, inclusivo y humano