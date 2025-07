Armado de listas: La paradoja de más de lo mismo; El absurdo de Muro en Mar del Plata con el escudo de Montenegro

General Pueyrredon cierra listas de elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires en una congestionada y devaluada situación general. Es una paradoja que los protagonistas lo hagan envueltos en una crisis que no registra antecedentes, lo cual pone en serias dudas cuál es la legitimidad que adquieren sus representaciones.

Con el 50 % de ausencia en elecciones que se vienen celebrando en el resto del país, los bonaerenses no escapan a esta realidad, pero los ribetes marplatenses trascienden una tendencia tan negativa como la defraudación pública que ofrecen la crisis social, económica y seguridad. Ocupan registros que no puede pasar desapercibidos en General Pueyrredon.

En turismo los porcentajes de ocupación reflejan índices de reservas casi desconocidos, inéditas. La hotelería y la gastronomía están en un piso de ocupación cuya reversión no está en el horizonte más próximo. La explotación turística moviliza la economía básica de la ciudad cuando genera movimiento económico que en la actualidad se ha reducido a una mínima expresión.

Hemos llegado a términos en los cuales la actual composición del Concejo Deliberante carece de identidad de representación. En una ciudad donde tras 6 años de gobierno de Guillermo Montenegro está todo por hacer. Se arman listas que están muy lejos en la integración de una mayoría automática, que ha funcionado como una escribanía para el oficialismo.

Qué reflejan las listas que han comenzado a circular al cierre de las mismas. Que no responden a la dinámica política del momento. Fundamentalmente en el oficialismo, que no ha reparado en las contingencias de un enrarecido cuadro de improvisaciones, impuesto a través de decisiones políticas que no han acompañado ordenanzas existentes y reglamentaciones que están en pleno vigor.

El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, hoy en funciones en el Departamento Ejecutivo, en uso de licencia en el HCD, encabeza la lista que lleva color violeta en su totalidad. Es la expresión un simulacro en el sistema de elección, que no surge de participación internassino de las afinidades políticas existentes que han encontrado el suelo fértil para que la casta política, económica y judicial continúe emitiendo señales que gozan de muy buena salud. Lo que está en crisis es el sistema político.

