Ariel Staltari llega con “Agotados” y más de 40 personajes

El actor Ariel Staltari presenta su unipersonal “Agotados” en Mar del Plata, una comedia vertiginosa que combina humor, talento y una frenética interpretación de más de 40 personajes. La función se llevará a cabo este sábado 23 a las 20:30 en el Teatro Roxy (San Luis 1750).

Tras triunfar en la calle Corrientes y como parte de su gira nacional e internacional, Staltari trae a la ciudad la historia de Sam, un joven actor en ascenso que sueña con una gran oportunidad mientras trabaja atendiendo el teléfono de reservas en Byron, el restaurante más exclusivo de Buenos Aires.

Lo que parece un empleo rutinario se transforma en un caos desopilante cuando más de 40 comensales intentan desesperadamente conseguir una mesa para el sábado por la noche, enfrentando a Sam a situaciones de maltrato, gritos, coimas y hasta amenazas.

“Agotados” sumerge al público en un día frenético en la vida de Sam, un personaje con el corazón roto, la billetera vacía y un padre experto en chantajes emocionales. Mientras lidia con un aluvión de llamadas, el protagonista se aferra a su sueño de conseguir la audición que podría cambiar su destino.

La obra, dirigida por Pablo Fábregas, destaca por el despliegue actoral de Staltari, quien interpreta a todos los personajes con un talento y una creatividad desbordantes. Basada en “Fully committed” de Becky Mode y Mark Setlock, un éxito de Broadway protagonizado por Jesse Tyler Ferguson, esta adaptación incorpora guiños a la cultura argentina, con referencias a personalidades de la farándula, la política y los medios.