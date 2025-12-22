Ari Degoas estrena su unipersonal musical “Degoas, vuelvo a nombrarte”

Ari Degoas estrenará su unipersonal musical “Degoas, vuelvo a nombrarte” este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 a las 21:00 en la Sala Melany (San Luis 1751) para luego continuar con funciones en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665) el 2 de enero a las 21:00 y el 22 de enero y 12 de febrero a las 23:30.

Mientras atraviesa un destacado presente nacional e internacional con su formato televisivo “Tu cumpleaños vale”, la conductora, cantante y productora llega al teatro con una propuesta que invita a “volver a nombrar” los recuerdos, la infancia y, especialmente, su vínculo con su padre, Norbert Degoas, y con Mar del Plata.

“Degoas, vuelvo a nombrarte” ofrece un recorrido cargado de ternura, humor y emoción. La artista propone al público una reflexión profunda: ¿Quién soñó a quién? ¿Son nuestros sueños los que se cumplen o son los sueños de nuestros padres en nosotros?

Escrita y dirigida por Leo Rizzi, con asistencia de Victoria Oliveira, la obra se inscribe en un biodrama íntimo donde los sueños, la memoria familiar y la música se convierten en lenguajes de identidad y legado. Ari Degoas no interpreta: revive, evoca y transforma. Reconstruye su historia desde los días de gloria compartida -cuando Norbert brillaba en radio y televisión- hasta el doloroso desenlace que marcó su ausencia.

Las canciones originales de Raúl Oliveira y Sergio Alem, compuestas especialmente para el espectáculo, acompañan el pulso emocional del relato y refuerzan la potencia del acto de nombrar y recordar.

Con una puesta íntima, “Degoas, vuelvo a nombrarte” propone un viaje a la memoria como acto de amor y resistencia. Es un encuentro entre generaciones donde persisten los sueños: una hija que nombra para que el olvido no gane, una artista que convierte su duelo en arte a través de canciones, proyecciones y una poética que interpela la memoria colectiva.