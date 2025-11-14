Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final del Mundial Sub 17

Luego de eliminar por penales a la Selección Argentina del Mundial Sub 17 de Catar, el plantel de México festejó cantando y bailando al ritmo de La vecindad del Chavo, a modo de venganza por la celebración que había viralizado a la Albiceleste tras barrer a la Tricolor en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile.
El conjunto de Norteamérica, que organizará el próximo Mundial de mayores, estuvo a minutos de ganarle a los entrenados por Diego Placente, pero el cabezazo de Fernando Closter, defensor de Independiente, decretó el 2-2 final. En la definición desde los 12 pasos, los jóvenes mexicanos celebraron por 5-4.
Una vez finalizado el partido, los triunfadores pusieron en el vestuario la canción La vecindad del Chavo del 8 y celebraron su pasaje a los octavos de final. Meses antes, la Albiceleste había barrido al Tri del Mundial Sub 20 y había salido de su vestuario con la melodía de introducción de la famosa serie de televisión.
Previamente, Ramos había sentenciado: “Este viernes, mi corazón no se divide. Mi hijo, mi sangre, mi clonazo LUCCA JOEL VUOSO RAMOS estará defendiendo al país en donde nació, se crió y formó como ser humano y futbolista. Al 100% voy por MÉXICO”. México enfrentará a Portugal en busqueda de un boleto a los cuartos de final del certamén catarí.