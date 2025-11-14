Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final del Mundial Sub 17

Luego de eliminar por penales a la Selección Argentina del Mundial Sub 17 de Catar, el plantel de México festejó cantando y bailando al ritmo de La vecindad del Chavo, a modo de venganza por la celebración que había viralizado a la Albiceleste tras barrer a la Tricolor en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile.

El conjunto de Norteamérica, que organizará el próximo Mundial de mayores, estuvo a minutos de ganarle a los entrenados por Diego Placente, pero el cabezazo de Fernando Closter, defensor de Independiente, decretó el 2-2 final. En la definición desde los 12 pasos, los jóvenes mexicanos celebraron por 5-4.

Una vez finalizado el partido, los triunfadores pusieron en el vestuario la canción La vecindad del Chavo del 8 y celebraron su pasaje a los octavos de final. Meses antes, la Albiceleste había barrido al Tri del Mundial Sub 20 y había salido de su vestuario con la melodía de introducción de la famosa serie de televisión.

El video fue difundido por la argentina Marcela Ramos, madre de Lucca Vuoso, delantero de 17 años que representa a la selección Azteca por ser su tierra de origen, ya que nació en Torreón.

Previamente, Ramos había sentenciado: “Este viernes, mi corazón no se divide. Mi hijo, mi sangre, mi clonazo LUCCA JOEL VUOSO RAMOS estará defendiendo al país en donde nació, se crió y formó como ser humano y futbolista. Al 100% voy por MÉXICO”. México enfrentará a Portugal en busqueda de un boleto a los cuartos de final del certamén catarí.