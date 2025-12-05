Argelia, Austria y Jordania: cinco claves a saber de los rivales para la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argelia
- El 35° del ranking FIFA ganó su grupo en las Eliminatorias Africanas con comodidad, pero logró la clasificación cuando venció a Somalía en octubre pasado.
- Será su quinto Mundial, perjudicado por la polémica del Austria 0-1 Alemania Federal de 1982, con su mejor producción en Brasil 2014, cuando forzaron el alargue en octavos ante una poderosa Alemania que luego sería campeona.
- Vladimir Petkovic es el DT, un bosnio que dirigió a Lionel Scaloni en la Lazio, apuesta por el 4-3-3 y reemplazó a Djamel Belmadi, que había logrado la Copa Africana de Naciones pero fracasó camino a Qatar.
- La gran figura en Riyad Mahrez, un picante extremo con la experiencia a cuestas de sus 34 años y actualmente en el Al-Ahli árabe, pero de pasado en el Leicester que ganó la Premier League y el Manchester City de Pep Guardiola.
- Otro que sobresale es Mohamed El Amine Amoura, del Wolfsburgo, un punta que también desequilibra por los costados, pisa el área y tiene mucho gol.
Austria
- Aunque había arrancado con cinco victorias al hilo, el 24° del ranking FIFA se clasificó con lo justo en las Eliminatorias de Europa tras empatar en la última fecha con sufrimiento ante Bosnia y Herzegovina.
- Hace más de 20 años que no juega un Mundial, desde Francia 1998. Su mejor performance fue en Suiza 1954, cuando terminó tercero. Y fue protagonista de la polémica antes mencionada en el ’82, que cambió las reglas.
- Su DT es Ralf Rangnick, un experimentado alemán que asumió en 2022, de breve paso -menos de un año- por el Manchester United y anteriormente cabeza del proyecto futbolístico de Red Bull. Él impuso planteos de presión alta, intensidad y transiciones rápidas, con jugadores que dirigió en la Bundesliga.
- Viene de una sorpresiva Eurocopa en 2024, donde salieron como líderes de un grupo compartido con Francia y Países Bajos pero quedaron eliminados en octavos ante Turquía.
- El jugador clave en el esquema 4-2-3-1 es Christoph Baumgartner, volante ofensivo de 26 años que está en el RB Leipzig. También se destacan David Alaba (defensor del Real Madrid) y Marcel Sabitzer (mediocampista del Borussia Dortmund).
Jordania
- Logró meterse a su primera Copa del Mundo tras un difícil periplo por las Eliminatorias de Asia, que tuvo un quiebre positivo con un empate ante Corea del Sur de visitante. Y en marzo pasado, tras ganarle a Omán, sellaron el boleto una fecha antes.
- 66° actual en el ranking FIFA, había estado cerca de clasificarse a Brasil 2014: llegó hasta el repechaje, donde fue vapuleado por Uruguay (0-5 la ida, en su casa, y 0-0 en Montevideo). Ahora, con 48 equipos, se metió directo.
- Su DT es Jamal Sellami, que jugó poco y nada para Marruecos en Francia 1998 pero es, por supuesto, el único con experiencia mundialista de todos. Él supo forjar un equipo sólido y sacrificado, que apostó al contragolpe y ganó.
- Musa Al-Taamari, el 10 y hombre del Rennes francés, es su principal hombre desequilibrante. Lo definen como un volante ofensivo rápido y movedizo, fundamental para las contras jordanas de las que Argentina deberá cuidarse.
- Es un rival inédito para la Selección, que sí tiene historial -al menos amistoso- con Austria (un triunfo y un empate) y Argelia (una victoria).