“Arde Piaf” se presenta en el Puerto con Analía Caviglia

Este jueves 8 a las 21:30 se presentará “Arde Piaf”, protagonizada por Analía Caviglia, en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, Local 9). Se presentará todos los jueves de enero.

La premiada actriz se pone en la piel del célebre “gorrión de París” bajo la dirección y dramaturgia de Agustín Busefi, en una propuesta que recorre la vida de Edith Piaf a través de sus éxitos, sus amores y su ocaso.

Nominada a los premios ACE por esta creación, Caviglia asume el desafío de interpretar a Piaf tanto en cuerpo como en voz, abordando sus canciones en el idioma original y construyendo un retrato intenso y sensible de la artista francesa.