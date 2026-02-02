Apuran el debut de Kendry Páez ante la lesión de Driussi

Mientras los que fueron parte de la delegación que viajó a Arroyito para el empate ante Rosario Central tuvieron el día libre, Kendry Páez sumó un nuevo entrenamiento junto al resto del plantel de River en Ezeiza. El ecuatoriano tiene ganas de debutar tras su sorpresiva llegada a Núñez y Marcelo Gallardo evaluará si está para sumar sus primeros minutos ante Tigre, el próximo sábado en el Monumental.

Si bien el zurdo de 18 años viene de sumar apenas 11 minutos en los cuatro partidos que Racing de Estrasburgo disputó en este 2026, estuvo disponible en todos. En plenitud física ya que estaba en plena temporada en Francia, probablemente su principal carencia hoy sea futbolística. Además, el Muñeco pretende que sume prácticas para empezar a familiarizarse con sus nuevos compañeros.

Con una semana entera por delante antes del duelo frente al Matador, si Páez responde a la altura de lo que espera el DT, crecen las chances de que esté presente en el Monumental el fin de semana. Juan Fernando Quintero es hoy el amo y señor del juego del equipo, pero el resto de los puestos de ataque no están definidos. Sebastián Driussi se lesionó y los otros delanteros, hasta ahora, no estuvieron a la altura. De todos modos, si el flamante refuerzo millonario llega a estar en la lista de convocados, a priori arrancaría desde el banco de suplentes.

Recién llegado, sin prácticas de fútbol encima y con el equipo titular concentrado en el duelo que pasó ante el Canalla, Kendry todavía no se probó ante los ojos del Muñeco. Con función y posición similares a las de Juanfer, aunque con diferentes características, la incógnita es si se animará a juntarlos o si apostará por que el juvenil sea el reemplazo del capitán.