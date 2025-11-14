Aprueban ordenanza en Tandil para combatir a motociclistas en banda

El Honorable Concejo Deliberante de Tandil aprobó por unanimidad una ordenanza que busca combatir la contaminación acústica y ambiental generada por vehículos -principalmente motocicletas- que circulan con sistemas de escape modificados o antirreglamentarios.

La iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo, tiene como objetivo proteger la salud y la salubridad pública, en línea con lo dispuesto por la Constitución Nacional y Provincial. Según se argumenta, el aumento de motos con caños de escape libres o alterados produce niveles de ruido que afectan el bienestar, el descanso y la convivencia ciudadana.

Entre sus principales puntos, la ordenanza:

Define la contaminación acústica como un riesgo para la salud pública.

Autoriza el secuestro de vehículos y, en casos excepcionales, allanamientos ordenados por el Juzgado de Faltas cuando se detecten evasiones a los controles.

Permite utilizar imágenes del Centro de Monitoreo como prueba de infracción.

Faculta al Municipio al decomiso o destrucción de escapes antirreglamentarios.

Ordena realizar campañas de concientización sobre respeto al ambiente y a la normativa vial.

La aprobación se dio con el voto unánime de todos los bloques, reflejando el consenso político en torno a la necesidad de brindar al Municipio herramientas efectivas para enfrentar el problema de los ruidos molestos, una de las quejas más frecuentes de los vecinos de Tandil.