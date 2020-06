Aparece Tiempo Beta en la Cámara de Diputados: era prestado y Massa pagará $ 3.200.000.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, salía de una explicación y caía en otra, dando versiones contradictorias sobre el controvertido uso del sistema tecnológico para las primeras sesiones virtuales en el Cámara Baja del Congreso de la Nación. Para nada lo ayudó el secretario General Juan Manuel Cheppi, quien quedó involucrado en el tema dando explicaciones que reflejan las crónicas periodísticas en aquel momento.

La diputada nacional, doctora Mónica Frade, integrante de Juntos por el Cambio por la CC, investiga la conexión de un sistema que se atribuye a Tiempo Beta, perteneciente a quien sucedía jerárquicamente a Martín Sabatella en AFSCA. Según Frade, hay una clara intención de darle continuidad a esta prestación, que en principio era en préstamo y ahora cuestan $ 3.200.000.- según explicó Massa.

Frade hizo estas revelaciones en una sesión de zoom que fue seguida por mdphoy.com

La diputada nacional no pudo dar quórum por fallas en el debut del sistema ni tampoco pudo emitir su voto en una jornada recordada como un escándalo en el Congreso de la Nación.

La legisladora explicó cómo fue la situación y cuál es el estado de un pedido de informes que elevo al presidente de la Cámara de Diputados : “Presenté una acción de amparo para que un juez determine la legalidad o no de esto. El sistema avanza, hay pruebas, ensayos para ver cómo funcionaba, el sistema andaba mal, hasta que empezó a funcionar un poco mejor. Nosotros tenemos dos plataformas, una para entrar el recinto y otra para el celular para poder votar, nos recomiendan separar los sistemas porque se satura”.

“En esa sesión, tuve muchos problemas como mi wi fi y mi celular para poder entrar a dar quórum y votar, nosotros tenemos una asistencia permanente de informáticos de la Cámara de Diputados, que nos van tratando de solucionar los problemas. El día de esa sesión donde se votaba el rechazo al DNU de súper poderes, al gran ignoto Santiago Cafiero, que nos maneja el dinero a todo el país”

“Ese día desde las 13.30, que empieza la sesión, tengo dificultades para dar quórum. Lo cierto es que llegan las 3 de la tarde y en el momento de votar no puedo hacerlo, trato de entrar a tiempo para votar. Expreso esto por el chat, donde avisamos las cosas que nos están pasando, Dejo documentado por esta vía, le mando al presidente de mi bloque Maximiliano Ferraro y al informático de la Cámara.

“Empiezo a avisar que yo no había votado pero Massa es el dueño del micrófono y le da la palabra a quién quiere. Me había pasado en una sesión presencial, donde me paré en la banca y grité como una loca hasta que Massa me concedió la palabra, pero acá te quedas gritando en tu casa”.

“Lo cierto es que finalmente, se lee la lista de personas que no habían podido votar y me autoriza a votar por el rechazo del DNU, cuando eso termina nos mandan una planilla para que podamos controlar nuestro voto, cuando yo miro la planilla y figuraba ausente, comienza mi reclamo entonces me mutean”.

“A la hora, él (por Massa) explica lo que había pasado. Yo no había dado quórum, y efectivamente, no podía dar quórum y el protocolo que se había votado era que si no estás dando quórum no podes votar. Ahora ahí hay un vacío, no dicen qué pasa con el diputado que está tratando de meterse en el sistema y no puede, pese a que había un reglamento, un manual de procedimiento, previo a este protocolo, donde si estaba establecido que en la dificultad técnica que pueda tener un diputado”.

“Incluso que se corte la luz como le pasó a Graciela Camaño y uno no puede emitir su voto, que en este caso quedó sin emitir. Denuncié esta situación en el amparo que tramito, me siento como representante del pueblo que me votó, limitada en el ejercicio de esa representación”.

“Queda demostrado que bajo ningún punto de vista, este sistema pueda ser utilizado para votar cosas que requieran una discusión de fondo”

“La acción de amparo me la acaban de rechazar hace 2 días presente la apelación voy a seguir esto hasta las últimas consecuencias, si la justicia no me da la razón habré recurrido hasta la última instancia”.

“Mi postura y espero que sea la que todos podamos defender, y es que terminan estos 60 días y no se vuelva a este sistema. Por supuesto, le hice a Massa un pedido de informes sobre cuánto nos cuesta y quién está atrás de esta aventura informática. Me voy a dedicar a hacer Lo que corresponde que es controlar y a quién hay que controlar”.

“Entonces parcialmente me hizo una contestación: Y qué aparece, Massa había mentido le dijo a los presidentes de bloque que las pantallas habían sido prestadas. Que tenían un costo de

$ 600.000.- por mes. Lo que debió poner por escrito es que por tres meses no eran 1.800.000.- sino $ 3.200.000 con lo cual Massa dio una información que era falsa”.

“Dijo además en un reportaje que las pantallas eran prestadas. Cuando yo escucho de un funcionario que dice que algo es prestado, voy atrás de eso por un vicio que tengo de mi actividad anterior y además desconfío de todos”.

“Y efectivamente. Ahí atrás hay una empresa Tiempo Beta, que es la empresa manejada por quien fuera el segundo de Sabatella cuando estaba en AFSCA, el tipo que más se enriqueció y nunca pudo justificar su patrimonio”.

“Con lo cual yo estoy haciendo una ampliación de ese informe, los voy a llevar a la justicia. El show este no es un show gratis. Mi sospecha es que están planeando todo para que esto siga “so pretexto” que es más barato, porque es más económico”.