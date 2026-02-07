Apagón de choferes por “tarifas bajas”: cuando el mercado se satura, empuja a manejar

Choferes de Uber, DiDi y Cabify anunciaron un apagón nacional de 24 horas para este jueves 6 de febrero en reclamo por la baja de tarifas y la falta de respuestas por parte de las plataformas.

En La Plata, la protesta incluirá una asamblea y concentración entre las 11 y las 14 en la zona de 120 y 34, donde los conductores definirán cómo continuará el plan de lucha y volverán a exigir un marco de regulación para la actividad.

Detrás de la caída de los ingresos aparece un dato que rara vez se menciona en la cobertura del conflicto: la sobreoferta de choferes.

En los últimos meses, la pérdida de empleo formal, la caída del salario real y la precarización laboral empujaron a miles de personas a salir con su auto a buscar ingresos extra en plataformas de transporte. Esa saturación del sistema presiona las tarifas hacia abajo, no por decisión aislada de las empresas simplemente, sino por una lógica básica de mercado.

Sin embargo muchos medios y hasta los mismos choferes parecen ignorar, o hacerse los desentendidos, sin “linkear” una situación (desempleo) con la otra (sobreoferta de conductores).

Desde la Agrupación de Choferes, su presidente Pablo León advirtió que hoy los valores que perciben los conductores oscilan entre los $300 y $400 por kilómetro, una cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos de combustible, mantenimiento del vehículo y tiempo de trabajo.

“Nadie da la cara por parte de las aplicaciones”, sostuvo, y remarcó que “el reclamo es directamente hacia las apps para que solucionen el tema”. Nada mencionó de la situación económica y laboral general del país.

Un mercado saturado

El apagón de apps se anuncia con impacto en distintas ciudades de la geografía argentina, y vuelve a poner en agenda un conflicto que se repite de manera cíclica. Cada vez hay más autos disponibles y más personas dispuestas a manejar, incluso en condiciones poco rentables, porque no encuentran otra alternativa laboral.

En ese escenario, las plataformas no tienen incentivos para mejorar las tarifas: siempre hay alguien más dispuesto a aceptar el viaje por un valor menor. El mercado en su máxima expresión de autorregulación.

La lógica es conocida: cuando sobra mano de obra, el precio del trabajo cae. “Es el mercado, idiota”, habría dicho el asesor de Bill Clinton. En el universo de las aplicaciones de transporte, esa frase se traduce en jornadas extensas, ingresos en baja y competencia permanente entre conductores.

Lo que no se dice

La mayoría de las coberturas mediáticas presenta el apagón como un conflicto puntual entre choferes y empresas tecnológicas, desligado del contexto social y económico.

Sin embargo, casi no se menciona el vínculo entre la protesta y el aumento de la desocupación, la recesión y el crecimiento del cuentapropismo forzado. Se habla de tarifas, pero no de por qué cada vez más personas dependen de estas plataformas para sobrevivir.

Incluso cuando los propios conductores lo expresan en términos claros (“cada vez somos más”, “entra gente nueva todo el tiempo”, “no conviene, pero hay necesidad”) esas frases quedan aisladas, sin conexión con el marco económico general.

El modelo de fondo

El conflicto tampoco suele vincularse con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, que impulsa un modelo de ajuste, desregulación y reducción del empleo protegido.

Los trabajadores que quedan afuera del sistema formal no desaparecen, sino que migran hacia actividades sin derechos laborales, donde la competencia es feroz y las reglas las imponen las plataformas.

El apagón anunciado para este jueves es más que una protesta por tarifas. Pero nadie lo dice. Es una señal de alerta sobre un mercado laboral saturado, una economía que expulsa trabajadores y una narrativa que evita unir esos puntos.

Se discute la aplicación, pero no el sistema que empuja a miles a manejar para sobrevivir. Y mientras tanto, el mercado sigue funcionando. Exactamente como promete.