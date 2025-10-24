Anuncian un curso online sobre el cine de Abbas Kiarostami y Nuri Bilge Ceylan

Kinema Producciones anunció la apertura de inscripciones para el curso “El cine de Abbas Kiarostami & Nuri Bilge Ceylan”, dictado por Diego Menegazzi. Esta propuesta se desarrollará en modalidad online a través de la plataforma Zoom, con siete encuentros los martes de 19:00 a 21:00 horas, iniciando el 2 de noviembre.

Organizado desde Mar del Plata, el curso invita a explorar la obra de dos exponentes clave del cine contemporáneo. El temario ofrece un recorrido detallado por las filmografías de Abbas Kiarostami y Nuri Bilge Ceylan, destacando sus películas más emblemáticas.

Se analizarán su estilo visual, los temas recurrentes en sus narrativas y sus reflexiones sobre el arte de dirigir cine.

La iniciativa está dirigida a todo público interesado en enriquecer su comprensión del séptimo arte, sin requerir conocimientos previos. El cupo es limitado, por lo que se recomienda inscribirse con prontitud. Para informes e inscripciones, contactar al teléfono +54 9 223 6822632 o al correo electrónico dgmenegazzi@yahoo.com.ar.

Fuente: www.funcinema.com.ar