Anuncian que siete presos habrían extorsionado al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que siete presos habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos.

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una app de citas con un perfil falso denominado “Julieta Ayelén Cardozo”.

Por su parte, la magistrada explicó que los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena, donde se llevaron adelante allanamientos con distintos objetivos que apuntaban a casos similares.

Según el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, además de la unidad penitenciaria, los operativos también se realizaron en domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande.

Adorni sostuvo que “un celular en la mano, es efectivamente, permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede permitir tener una pyme del delito dentro de la cárcel”.

Por su parte, la jueza Arroyo Salgado subrayó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.__IP__

Participaron también de la presentación el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.