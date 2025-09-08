Anuncian inscripción para un curso sobre el cine español 1960-1980

Kinema Producciones inscribe al curso “Cine Español 1960-1980”, que se dictará en modalidad online a través de la plataforma Zoom durante seis encuentros, los martes de 19:00 a 21:00, a partir del martes 16. El curso, dirigido por el crítico y docente Diego Menegazzi, se llevará a cabo desde Mar del Plata y está orientado a público general interesado en la historia del cine.

El temario abordará la obra de destacados directores como Carlos Saura, Luis García Berlanga, Víctor Erice, Luis Buñuel, Fernando Fernán Gómez, José Luis Borau, entre otros, analizando su contribución al cine español de la época.

No se requieren conocimientos previos, lo que hace que esta propuesta sea accesible para todo aquel que desee profundizar en el tema. El curso tiene un arancel y un cupo limitado para garantizar una experiencia personalizada.

Menegazzi es crítico de cine, programador y docente especializado en medios audiovisuales. Ha dictado cursos y seminarios en instituciones como la Alianza Francesa, el Museo del Mar, la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras. Fue conductor del programa de televisión “El otro cine” en Villa Gesell, nominado como Mejor Programa Cultural-Educativo en los Premios ATVC (1999-2001).

Coordinó ciclos de cine-debate en el Museo del Mar (2001-2012) y fue programador de la sección DESENCUADRES del Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (MARFICI). Actualmente, desarrolla actividades en Teatro Estudio, PUAM, Colegio de Abogados y Espacio LuzLife.

Fuente: www.funcinema.com.ar