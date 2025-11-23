Anuncian el volumen 6 del ciclo metalero “Pesos pesados”

El próximo 19 de diciembre a las 21:00, el Vorterix Club (Diagonal Pueyrredón 3338) será sede de una nueva edición de “Pesos pesados”, el ciclo que fusiona música del under metalero con feria de stands y exposición de motos.

En esta ocasión, “Pesos pesados Vol. 6” contará con la participación de la banda Darlotodo de Buenos Aires y de los grupos locales Proyecto Roswell, Pura Vida y Dumbieja. Además, estarán presentes los clásicos stands y la exhibición de motos que acompañan cada edición.

Este evento nació a comienzos de 2022 con el objetivo de unir el show musical del under marplatense con la feria alternativa. Desde entonces, ha recorrido distintas etapas en el Teatro Vorterix de Mar del Plata.

Ahora, “Pesos pesados Vol. 6” promete una noche de potencia musical y cultura alternativa, reafirmando su lugar como uno de los encuentros más representativos del under metalero y la movida independiente.