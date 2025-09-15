Anticipo de programación del 23° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas”

Del 2 al 5 de octubre, el Teatro Auditorium será la sede del 23° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas”, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Este evento, que busca visibilizar y profundizar en las producciones teatrales iberoamericanas, ofrecerá una programación diversa con elencos locales e internacionales.

Este tradicional encuentro, recomendado por la Red Iberoamericana de Teatro, se llevará a cabo tanto en las salas del Teatro Auditorium como en otros espacios de la ciudad. La edición de este año sobresale por la participación de destacadas figuras del ámbito teatral y la presencia de compañías de Argentina, México y Colombia, que abordarán temáticas profundas con propuestas innovadoras.

En cuanto a la programación en el Teatro Auditorium, el 2 de octubre a las 19:00, en la Sala Nachman, se presentará “Terapia”, una obra de Martín Giner proveniente de Lobos. Con humor, esta pieza reflexiona sobre las dinámicas de poder en la relación terapeuta-paciente. Interpretada por Rocío de Belén Rodríguez y Lucas Rubano, de la compañía Actuación Lobos, bajo la dirección de Sabrina Frontera.

Ese mismo día, a las 20:30 en la Sala Payró, “Crónica de la angustia” de Gala Perotti, de Monte Grande, mostrará la vida de Paloma, una mujer de 67 años enfrentando el Alzheimer. La obra, dirigida por Perotti, cuenta con las actuaciones de Nancy Diez, Ana Bert, Laura Lino, Ezequiel Leiton, Vicente De Giovanni, Emmanuel Salomone y Mateo Ogni.

El 3 de octubre, a las 19:00, en la Sala Nachman, “Fran”, de Mónica González y Florencia Labayén, aborda con sensibilidad la diversidad de género. Procedente de Garín, esta producción de La Fábrica Teatral es dirigida por Pablo Shinji e interpretada por las autoras. A las 20:30, en la Sala Payró, se presentará “Puzzle”, de La Plata, una obra dirigida por Paula Boero que explora la identidad y el encuentro entre dos hombres, interpretada por Horacio Martínez y Omar Musa.

El 4 de octubre, a las 19:00, en la Sala Nachman, la compañía mexicana Tlaotani Teatro, de Chihuahua, presentará “Lágrima de perro”. Esta alegoría, escrita y dirigida por Víctor Ele Ruiz, con la actuación de Fernando Nari Delgado, retrata la condición humana a través de una relación entre un perro y su dueño.

A las 20:30, en la Sala Payró, “Echale la culpa al perro”, de Osvaldo Barbella y Hernán Guggiari, de CABA, narrará los secretos desatados tras un accidente familiar. La obra, dirigida por Raúl Garavaglia, cuenta con las actuaciones de Mariela Barcos, Roberto Acosta, Oriana Parrotta y Tomás Fiszman “Bamba”.

El 5 de octubre, a las 19:00, en la Sala Nachman, “Luciérnagas curiosas”, de Ushuaia, presentará la historia de Camilo, un hombre que, desde la cárcel, evoca momentos clave de su vida. Interpretada y dirigida por Eduardo Bonafede. El festival cerrará a las 20:30 en la Sala Payró con “Motel, de mala madre”, una producción colombiana de la compañía Teatro Esne 3, de Copacabana. Dirigida por Alfredo Mejías Vélez, esta obra narra los cruces inesperados en un motel de carretera, con las actuaciones de Diana Torres Aubanza, Marisol Graciano Ospina y David Mesa Hernández.