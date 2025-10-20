Ante crecimiento del delito piden optimizar recursos e inversión tecnológica en Mar del Plata

El proyecto plantea que el Departamento Ejecutivo oriente los recursos hacia tres ejes prioritarios: la adquisición de cámaras lectoras de patentes (LPR) para fortalecer el Anillo Digital; la incorporación de software de detección sensorial de movimientos bruscos, violentos o presencia de armas, que permita una alerta temprana en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM); y la compra de dispositivos de vigilancia aérea para reforzar los operativos en zonas rurales, costeras y eventos masivos.

En los fundamentos, se advierte que l a situación de seguridad en Mar del Plata muestra indicadores alarmantes , con incrementos del 58% en robos y hurtos automotores, 47% en robos de motos y 174% en hechos en la vía pública, si se comparan los primeros semestres de 2024 y 2025. “ Estos datos reflejan una problemática que requiere políticas públicas sostenidas y el uso inteligente de la tecnología disponible ”, señaló el edil.

García subrayó que la propuesta “ apunta a aprovechar de manera eficiente los fondos provinciales ya girados al Municipio , promoviendo una política integral de seguridad que combine presencia territorial con innovación tecnológica ”. Según el edil, la inversión tecnológica es clave para mejorar la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda ciudadana en materia de seguridad, en un contexto donde el delito se diversifica y las herramientas tradicionales resultan insuficientes.

“ La seguridad no puede abordarse sólo desde el patrullaje o la presencia policial , sino también desde la planificación, el uso inteligente de los recursos y la articulación entre niveles de gobierno. La Provincia hizo su parte con el Fondo de Seguridad; ahora es momento de que el Ejecutivo municipal lo use de manera estratégica. Hay que ponerse a trabajar para darle una respuesta a los vecinos y vecinas, que viven en condiciones de seguridad que se complejizan año tras año ”, concluyó García.

