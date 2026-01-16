Andrés Vernazza presenta en Mar del Plata “Peligro: Narcisistas”

“Peligro: Narcisistas”, el unipersonal de alto impacto emocional protagonizado por Andrés Vernazza, se presentará este domingo 18 a las 23:30 en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750).

La propuesta combina relato autobiográfico, psicología explicada de manera accesible, historias de vida y escenas de fuerte carga emocional, generando un clima íntimo que busca interpelar directamente al público.

A través de una mirada cruda, clara y profundamente humana, la conferencia expone los mecanismos de la manipulación emocional, el abuso afectivo y las dinámicas narcisistas que muchas personas atraviesan sin poder identificarlas.

Con un equilibrio entre crudeza y humor inteligente, Vernazza propone un recorrido que invita a reflexionar sobre vínculos dañinos, conductas manipuladoras y procesos de desgaste emocional, promoviendo la identificación y la toma de conciencia.

Uno de los momentos centrales del espectáculo es la interacción en vivo, ya que durante la función el público comparte casos reales que son analizados en tiempo real por el protagonista, dando lugar a un espacio de catarsis colectiva, comprensión y acompañamiento.

“Peligro: Narcisistas” se presenta como una experiencia transformadora que busca ayudar a reconocer señales de alerta, comprender comportamientos nocivos, poner límites y recuperar la propia voz. El cierre, de carácter profundamente catártico, suele estar acompañado por una ovación del público.