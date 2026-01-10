Andrea Segón inaugura la muestra “Entre el vaivén y la ausencia”

La muestra “Entre el vaivén y la ausencia”, de la artista Andrea Segón, quedará inaugurada mañana a las 20:00 en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, Local 9), con entrada libre y gratuita, y propone un recorrido artístico que vincula el arte con el universo del trabajo pesquero. Podrá visitarse de martes a domingos de 19:30 a 22:30.

La exhibición reúne obras realizadas en técnica mixta, combinando mosaico y acrílico, y se completa con una serie de fotografías tomadas a bordo de barcos pesqueros por los propios tripulantes, aportando una mirada directa y testimonial sobre la vida en el mar.

Cada pieza de la serie aborda sentimientos encontrados y construye un diálogo entre un mundo ajeno y, al mismo tiempo, profundamente ligado a la vida cotidiana de la ciudad. La muestra invita a reflexionar sobre el trabajo de los hombres de mar, su relación con la inmensidad marítima y la necesidad vital de volver a sentir el vaivén de las olas bajo sus pies.