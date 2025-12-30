Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

El español Ander Herrera continuará en Boca en 2026 y despejó definitivamente el suspenso que se había instalado sobre su futuro.

Luego de no sumar minutos en los cuartos del Clausura ante Argentinos ni en la semifinal frente a Racing, y tras una serie de mensajes en redes con tono de despedida, el español tomó la decisión de seguir jugando al fútbol y hacerlo con la camiseta azul y oro, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

A los 36 años, el volante atravesó un período de reflexión personal para definir si continuaba o ponía punto final a su carrera. Con el plantel próximo a retomar los entrenamientos para iniciar el 2026, Boca aguardaba una respuesta y finalmente la recibió: Herrera seguirá.

En ese marco, el club ya comenzó a trabajar en una renovación contractual, ya que la cláusula de continuidad automática hasta diciembre de 2026 venció sin ser activada.

El nuevo vínculo se negociará bajo condiciones distintas, principalmente ligadas a la productividad y a objetivos deportivos, una propuesta que Boca acercó teniendo en cuenta las reiteradas ausencias del mediocampista por lesiones durante la temporada.

Consciente de que su primer año quedó en deuda desde lo futbolístico —disputó 17 de los 44 partidos del equipo y apenas superó los 600 minutos—, Herrera buscará revancha.

La ilusión de jugar la Copa Libertadores y el deseo de dejar otra imagen en su paso por el club fueron claves en la decisión. Todo indica que, con una pretemporada especial y el desafío por delante, el español volverá a intentarlo en 2026 con Boca como protagonista.