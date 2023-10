Amalfitano volvió a responsabilizar al intendente Montenegro por la condición del Estadio Minella.

Vito Amalfitano, periodista y concejal de Unión por la Patria se refirió en entrevista radial al programa AULA MAGNA que se transmite por Radio Universidad a la visita que se realizó la semana pasada por parte de personas vinculadas a la organización del Mundial 2030 ARGENTINA –URUGUAY- PARAGUAY Y CHILE.

¿Hay alguna chance de que Mar del Plata sea sub sede de un eventual Mundial 2030 ?

A mí me parece que hay que separar los tantos, chances por supuesto puede tener Mar del Plata si Argentina termina siendo sede del mundial del Centenario junto a Chile, Paraguay y Uruguay. Por supuesto que, Mar del Plata tiene chances por logísitica , infraestructura, capacidad hotelera, capacidad gastronómica, accesos y todos los eventos internacionales que organizó, por supuesto que Mar del Plata está en condiciones de ser sub sede , no sólo que está en condiciones sino que es una de las ciudades más aptas de la Argentina, de hecho, Mar del Plata fue sub sede de dos mundiales de fútbol , del mundial ’78 y del mundial juvenil 2001 considerado por la FIFA y no pudo ser sede del mundial juvenil 2022 justamente porque tiene un estadio absolutamente abandonado por el gobierno de Guillermo Montenegro, digo un estadio con poco mantenimiento de los anteriores gobiernos municipales y absolutamente abandonado por el gobierno de Guillermo Montenegro .

Ahora, separemos los tantos , Mar del Plata puede ser sub sede por todo eso que dijimos, por todo eso que tiene, que son obviedades que dijo el Secretario de Turismo al recibir a esta delegación la semana pasada , el presidente de Turismo devenido, de facto secretario de Turismo y Cultura algo que no tiene ni pie ni cabeza pero bueno ese es otro tema . Lo cierto es que lo que vino , vamos a aclarar bien porque a veces los periodistas debemos ser rigurosos, ahora estoy hablando en una doble condición como periodista y como concejal, tengo mucha experiencia no solo en mundiales de fútbol sino en recibir delegaciones de la FIFA porque participé del Comité organizador de la parte de prensa en el mundial juvenil del 2001, lo que vino no es una delegación oficial de la FIFA , lo que vino es un grupo de asesores que responden a una consultora con algún dirigente, con algún funcionario que después le eleva un informe a la FIFA , no vino de ninguna manera una delegación oficial de la FIFA , entre esos visitantes hay un uruguayo que está ligado a la FIFA pero de ninguna manera vino una delegación de la FIFA de inspección a Mar del Plata, porque eso no puede ser así , teniendo en cuenta que en el anuncio que se hizo en Asunción, Paraguay hace unos meses de parte de la CONMEBOL por la postulación de Argentina , Chile, Uruguay y Paraguay se mencionaron ciudades y Mar del Plata nunca fue mencionada, por ahora no está considerada Mar del Plata, justamente porque no tiene un estadio en condiciones , no puede hacerlo solo un gobierno municipal y mucho menos un gobierno municipal que no pudo ni organizar un partido de fútbol de verano , es el único gobierno municipal que en más de 60 años de historia del fútbol de verano, es el primer gobierno municipal que no pudo organizar un solo partido de fútbol , este gobierno, el de Guillermo Montenegro .

-Aprovechando toda tu experiencia vinculada a los mundiales , en 1974 cuando se decide que Mar del Plata sea sede del mundial ’78 ¿ Se puede pensar en construir un estadio nuevo como se hizo aquella vez ?

Tiene que sobrevenir una decisión de un gobierno nacional y provincial en sintonía con un gobierno municipal. Es decir, esto no lo puede decidir, de ninguna manera un gobierno municipal, y mucho menos un gobierno municipal , insisto, que ni siquiera pudo organizar un partido de fútbol de verano y dejó al abandono el único estadio que tenemos, nos quedamos sin el Estadio San Martín y tenemos al Minella , y fue dejado al abandono en estos 4 años, pero sí, tranquilamente, si un gobierno nacional, si un gobierno provincial postula a Mar del Plata como una de las sub sedes tranquilamente se puede pensar en un estadio nuevo , de ese manera se hizo y de esa manera se hace en todos los países que organizan un mundial.

De hecho, la provincia, el año pasado había decidido a través del gobierno de Kiciloff incluir al Minellla en el programa de fortalecimiento de escenarios deportivos con una inversión millonaria que incluía primero el estudio técnico a cargo de la Universidad Nacional de Mar del Plata para ver realmente que hay qué hacer , un estudio riguroso en el Minella y después el inicio de obras, y en ese programa de fortalecimiento de escenarios deportivos no era solamente una propuesta , un anuncio como fue lo del Municipio con la AFA que todavía no sabemos ningún detalle sino que fue algo concreto, tal es así que hoy ya se iniciaron las obras del Autódromo ciudad de Balcarce, un escenario también emblemático de la provincia de Buenos Aires y se prevé una inversión de 600 millones de pesos , esa obra se podía haber iniciado en el Minella y ya se estaría trabajando también con una inversión muy importante de la Provincia de Buenos Aires.

En relación a este supuesto convenio del Municipio con la AFA para que el Estadio Minella sea la casa de las selecciones nacionales, no hubo avances y la evidencia es que no se hizo absolutamente nada. El 23 de agosto lo anunciaron Montenegro y Tapia, a comienzos de agosto nosotros nos reunimos en la sede de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, después que el gobernador Axel Kicillof anunciara que incluía al Minella en el programa de fortalecimiento de escenarios de deportivos y vino incluso el titular del EMDER , con lo cual estaba todo dado para que la provincia iniciara el estudio técnico a través de la UNMDP y después las obras en el estadio pero resulta que el 23 de agosto, Montenegro anunció esto con el presidente de la AFA , entonces la provincia dijo muy bien, si la AFA se hace cargo del Estadio buenísimo , es decir, mejor para todos , y por supuesto estuvimos todos de acuerdo , respaldamos, en su momento lo dijimos públicamente, como concejal que me encargue del tema Minella con 7 proyectos, por supuesto que estaba de acuerdo con esto , era algo superador pero también como concejal me ví obligado a presentar en septiembre un pedido de informes porque el 23 de agosto se dijo que en 15 días ese convenio iba a llegar al Concejo Deliberante y también iba a llegar al Cómite Ejecutvo de la AFA, en septiembre elevé el pedido de informes para saber cuando llegaba el convenio y de qué se trataba y todavía no tuvimos respuesta , pasó un año.

Es un convenio que no existe. Para que ello suceda , lo tiene que decidir la Asamblea de la AFA. Primero el Comité ejecutivo lo tiene que aprobar y después tiene que pasar a la Asamblea de clubes y lo tiene que aprobar el Concejo Deliberante.

