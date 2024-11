Alvarado vuelve a las prácticas y cancelaron la asamblea

Este martes el plantel de Alvarado, con contratos hasta diciembre de 2024 y así también los que exceden dicha fecha, fueron citados a retomar los entrenamientos, aún ya eliminados del certmaen de la Primera Nacional.

Seguramente tras la práctica, serán días de negociaciones para la continuidad o no del cuerpo técnico y de los futbolistas con convenios a vencer.

El club Alvarado había anunciado la realización de una Asamblea para elegir autoridades, cumplido el mandato de la actual Comisión Directiva en octubre, pero al no presentar lista opositora ( venció el 25 de octubre) el estatuto indica que debe tener continuidad la “Lista oficial”. Los dirigentes seguramente evaluaron lo actuado, y tienen potestad de hacer una nueva convocatoria a elecciones abriendo al juego a socios que quieran presentar listas, acaso en diciembre o en el tiempo que lo determinen.

Es de público conocimiento que el actual presidente del club, Emiliano Montes anunció, allá por mayo, su decisión de no continuar por un nuevo período, por cuestiones personales y familiares ( expresado en el programa radial y online La Voz del Estadio por radio Éter y por radio Residencias _ 90.5 y 96-5 respectivamente), pero esta situación lo “obliga” a continuar en el cargo, a menos que renuncie.

El DT Gabriel Gómez, manifestó tras el último partido que le agradaría continuar, evaluando objetivos de ambas partes.

Aquí la nómina del actual plantel de fútbol y las fechas de vencimiento de sus contratos



Comparte esto: Facebook

X