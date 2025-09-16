Alvarado volvió a las pràcticas sin su DT

Con el DT Marcelo Vàzqiez en la guardia de una clínica marplatense desde media mañana hasta cerca de las 17.00 el plantel de Alvarado volvió a los entrenamientos después del extenuenat viaje de Puerto Madryn a Mar del Plata vía terrestre del domingo al lunes.

Los futbolistas trabajaron a as órdenes del resto del cuerpo técnico, y muchos especualabn con la ausencia del entrenador ante el resultado adverso, pero rápidamente el programa La voz del Estadio – en su primera edición por la 96.5 FM – accedió a la información a mediodía, y echó por tierra todo tipo de versiones.

Antes de los ejercicios el capitán Blasi reunió a sus compañeros e hicieron un mea culpa yu se juramentaron a ir a por todo ante Los Andes el domigno venidero. Ése y frente a All Boys, son los cotejos que de locales tienen en fila, para cerrar el torneo con Arsenal en Sarandí ( rival más que «directo» por la permanencia)

El diagnóstico de Marcelo Vázquez es gastritis segun pudimos recabar en un nosocomio de la ciudad, yq que el club no emitió «parte» alguno. A pesar de la recomendación e los médicos para que el DT guarde reposo, su entorno confirmó que » mañana estará firme en el entrenamiento porque no da el momento para estar ausente.»

