Alvarado . va cayendo gente al baile … ahora el «polaco» Hofsteter

El mediocampista central nacido en Crespo, Entre Ríos, el 13 de agosto de 2000, se convirtió en el cuarto refuerzo de Alvarado. Aguerrido, recuperador, tiene las características que tanto le gustan a lo hinchas.

? Tiene 25 años, se formó en el club de su ciudad y dio el salto en Patronato de Paraná, con quien jugó en Primera División y estuvo en el plantel que ganó la Copa Argentina 2022.

? En 2024 jugó la Primera Nacional con el «Rojinegro», y antes y después tuvo dos préstamos en el Federal A con mucha participación: Defensores de Pronunciamiento (2023) y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

