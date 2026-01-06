Deportes, Portada

Alvarado . va cayendo gente al baile … ahora el «polaco» Hofsteter

por Jorge Jaskilioff

El mediocampista central nacido en Crespo, Entre Ríos, el 13 de agosto de 2000, se convirtió en el cuarto refuerzo de Alvarado. Aguerrido, recuperador, tiene las características que tanto le gustan a lo hinchas.

? Tiene 25 años, se formó en el club de su ciudad y dio el salto en Patronato de Paraná, con quien jugó en Primera División y estuvo en el plantel que ganó la Copa Argentina 2022.

? En 2024 jugó la Primera Nacional con el «Rojinegro», y antes y después tuvo dos préstamos en el Federal A con mucha participación: Defensores de Pronunciamiento (2023) y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Habló con el programa LA VOZ DEL ESTADIO .. aquí el audio completo

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*