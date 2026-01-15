Alvarado suma a Gutiérrez y ¿ espera por un ex Aldosivi ?

Santiago Gutiérrez es un mediocampista ofensivo o extremo por ambas bandas, nacido en Roberts, Buenos Aires, el 17 de septiembre de 1997, jugó la última temporada en Douglas Haig de Pergamino y es nuevo refuerzo de Alvarado.

Tiene 28 años y mucho recorrido. Suma 150 partidos entre el Federal A y la Primera Nacional. El «Sapito» ofrece variantes en la mitad de la cancha, con marca, mucha dinámica y vocación ofensiva. Es un jugador muy buscado en la categoría.

Con inferiores en Atlético Rafaela, se afianzó en Sportivo Las Parejas en el Federal A, luego pasó a Olimpo donde estuvo dos años y medio, fue a Guillermo Brown de Madryn en la Primera Nacional y en 2025 llegó a la semifinal del Reducido con Douglas.

En las últimas semanas un rumor fue creciendo y parece que va cobrando volumen hasta transformarse en noticia: un jugador de Aldosivi, que logra su libertad de acción, tendría avanzada su negociación para jugar en Alvarado.

En tanto, un lateral izquierdo de «renombre» sería el próximo profesional que anunciará el Torito para ser entrenado por Pablo Martel.