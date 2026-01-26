Alvarado suma a Germán Cervera y ya fijó el precio de la cuota societaria

El entrenador de Alvarado, Pablo Martel, reveló en una extensa charla con el programa radial y de streaming, La Voz del Estadio, que el nuevo delantero se llama Germán Cervera ex Deportivo Rincón : » es un tanque. Un 9 de área de 28 años; viene de convertir 6 goles , y ninguno de penal… lo enfrenté cuando jugó en Atenas de Río Cuarto … y que hay futbolistas marplatenses que jugaron en clubes de la Provincia, como en Douglas Haig que están a «prueba» y podrías sumarse al plantel profesional, cómo los casos de Lautaro Fernández . a Manfredi …al arquero tambien..»

ALVARADO :SOCIOS Y ENTRADAS AFA

La Afa dió a conocer los precios de los ticktes general y plateas de los torneos de Ascenso. Así establece que la Primera B Mtero como el Federal A tendrán un valor de $27.000 las generales

El club Alvarado ya informó a sus socios y a futuros asociados que en Febrero pagarán con DÉBITO AUTOMÁTICO, $25 mil mensuales, o sin esta posibilidad bancaria, $28.000 cada 30 día, lo que equivale a AHORRARSE poco más o poco menso ( según la forma de pago) de un 50% de lo estipulado por AFA ya que hay siempre dos cotejos como locales.

Hay que destacar que la dirigencia adelantó en Asamblea que SOLÓ SE PODRÁ ACCEDER A VER AL EQUIPO EN EL MINELLA con el carnet de socio al día, y que no EXPENDERÁN ENTRADAS PARA NO SOCIOS. ¿ Será?