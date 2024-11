Alvarado sin candidato a la presidencia ¿ Hay crisis de representatividad en los clubes ?

EL club atlético Alvarado hizo un segundo llamado a elecciones para el 12 de diciembre y a punto de cerrar la recepción de listas el martes 3, se suspo en el entorno del oficialismo que tiene ya mandato cumplido en octubre, que no hay presentación de lista alguna, aunque, naturalmente hay que aguardar a los tiempos reglamentarios

Claro está que a esta altura del almanaque, si hubiese uno o más “candidatos” ya hubiésemos conocido sus “plataformas” o al menos las propuestas y objetivos. El que tenía pretensiones de comandar los destinos del club por los próximos dos años, era el Concejal Ricardo Liceaga Viñas, pero ya le explicó al presidente actual, Emiliano Montes, que luego de evaluarlo profundamente, optó por no presentarse a las elecciones, aunque “sueña” con hacerlo como dijo el 20 de julio por radio Éter al programa LA VOZ DEL ESTADIO.

Viendo dicha situación , el programa La Voz del Estadio – en dúplex por el canal de You Tube @golesdemeidanoche y por la 90.5 Radio Éter ( de 18.00 a 20.,00) conovcó a ex dirigentes y futbolistas identificados con el club, a opinar al respecto. Aquí los audios.

Comparte esto: Facebook

X