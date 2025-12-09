Alvarado se reúne con la Aprevide para elegir cancha alternativa

El descenso le generó al club Alvarado, no solo la desasón que implicit la pérdida de la categoría, cayendo a la terceraw division del fútbol argentino sino que complica seriamente en lo económico al club, ya que percibirá mucho menos de los ingresos que por Televisiòn, reciben los equipos de la Segunda categoría ( Primera Nacional)

Esta situación impulsó a la Comisión Normalizadora de Alvarado a anunciarle a sus simpatixantes ( ver aparte) que es conveniente que se asocien en 2026 porque estamos buscando una cancha de menor capacidad que el Minella , y asi solo podran or a ver al equipo un Marino de 4500 a 5000 personas y para ello deben ser socios del club.

Los operativos policiales tienen el costo por cantidad de espectadores y espacio en estadios y no segun huge en Primera; segunda o tercera categoría. Al recibor menos dinero los operativos “grandes” se les haría cuesta arriba sumado a que luego de Julio, el Minella entraría en refacciones- aunque Fuentes cercanas a la empresa adjudicataria afirman que hasta 2027 no tocarían un for I’ll porque del Minella –

Ante este panorama , y el silencio auto impuesto por la Normalizadora del club Alvarado, el programa LA VOZ DEL ESTADIO radio y streaming, ya consultó a los presidentes de Kimberley ( dijo que No); Nación ( dijo puede ser pero aún no nos llamaron); y este martes a los de San Lorenzo y River Plate que revelaron contactos y diálogp sobre el tema.

Mañana miércoles la Aprevide le confirmóa este media que se reunirà con la dirigencia de Alvarado , visitando LA CANCHA DE NACIÓN, para determinar Què requerimientos tienen cumplir y obras a realizar para poder darle cobertura policlial según el estadio que elijan.

En la entrevista de hoy con Sergio Puggioni ( SL) y Alejandro Yapuncic ( River Plate MdP) declararon

Hemos tenido encuentros recíprocoa con authorizacion de Aprevide para un Federal A aunque hay Que agregar tribunas y otras cosas y sabemos Que estàn hablando con otro club, pero nosotros también nos acercamos y habría tiempo hasta agosto de 2026 por si tuviesen que hacer obras .” escuchar en el canal de YouTube@golesdemedianoche en la pestaña videos

Yapuncic adelantò que la semana Que viene voy a llevar el tema a Comisión Directiva, porque tuvimos Charlas informales con Alvarado y nosotrosw ya tenemos programado ponerle luces a nuestra cancha y eso sería un plus”

escuchar en el mismo canal de Youtube