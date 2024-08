Alvarado se quedó con el clásico ante 20 mil personas

Con un marco multitudinario, donde solo no hubo público en el sector clausurado hace 35 meses – desnudando así la inoperancia Municipal y desinterés sobre el máximo escenario deportivo de la ciudad- Alvarado venció por 1 a 0 a Aldosivi por el interzonal de la Prinera Nacional, “bajando” de la punta al Tiburón y accediendo al séptimo lugar entre los 8 al reducido a falta de 12 fechas para la instancia clasificatoria.

ALVARADO LA CLAVÓ EN EL ÁNGULO

Por la fecha del Interzonal de la Primera Nacional, el “Torito” venció 1 a 0 a Aldosivi y se quedó con el clásico moderno de Mar del Plata. El gol (más bien golazo) fue de Diego Becker, a los 39 del primer tiempo, para desatar la algarabía “azul y blanca”.

Alvarado derrotó por 1 a 0 al “Tiburón”, sin discusiones y sin polémicas en el juego. El marco sin dudas contagió a los jugadores del vencedor, que jugaron como su hubiesen “nacido” en el club. Aldosivi no ? Aldosivi mostró en Rochi González; en Gonzalo Soto, en Iñiguez esa entrega con “fuego”.

No obstante, por una cuestión futbolística y sobre todo de actitud colectiva e individual, el “Torito” mereció irse en ventaja al entretiempo. Avisó con un remate de Guillermo Sánchez dentro del áea, que se fue apenas arriba de la traversa. Otra posibilidad de gol fue la de Becker, que desbordó por izquierda y metió el centro, la pelota quedó boyando para la arremetida de Jaurena, tapó Carranza, y en el rebote Leyes le pifió a la pelota cuando el arco pedía gol.

Aldosivi, abrumado por la verticalidad y el empuje de su rival, tuvo que luchar también contra el fuerte viento en su contra que azotaba desde el sur, y solo generó un pase en profundidad para la corrida de Alonso, que pudo quedar mano a mano con Lungarzo pero Monzón tuvo un corte providencial, y un remate desde afuera del área en los pies de Piñeiro que tapó bien el “blondo” arquero local. El “Torito”, más allá de que no ejercía el dominio de los primeros minutos, siguió atacando y consiguió abrir el marcador.

Tras una jugada que se ensució en el rectangulo de Carranza, Diego Becker eludió a sus marcas, se perfiló para su zurda y la clavó en el ángulo, inatajable para golero córdobes que es sin dudas uno de los mejores de este campeonato. Ventaja merecida, que vino de la mano de la habilidad del ex-Rosario Central y de la decisión de Alvarado para hacerse del clásico.

El cierre de la primera etapa pudo ser redondo, tras un grosero penal de Soto a Ortíz, que casi le sacan la camiseta otra vez debido al agarrón (como contra Racing de Córdoba), pero el goleador Bellinetz no ejecutó del todo bien la pena máxima y su remate a la derecha fue atajado con sencillez.

No obstante en el segundo tiempo (obligado por el marcador), el equipo del puerto tuvo otra postura y fue a buscar el empate, sin apostar al contraataque y sin especular, pero le faltó claridad y no tuvo conexiones en sus atacantes. Sosa probó desde afuera con un zurdazo en los primeros instantes de la complementaria, pero Lungarzo respondió, Colazo tuvo el gol tras un centro por derecha, pero su cabezazo se fue por arriba, y mientras tanto, el equipo de Gabriel Gómez iba tirandosé cada vez más atras en el campo para liquidar de contra: en este sentido, el local no pudo aprovechar los espacios aún teniendo superioridad númerica en algunas jugadas, pero lo cierto es que el “9” estaba exausto por el desgaste realizado, más allá de que no estuvo fino con el arco.

La última y más clara de la visita fue cerca de los 45′, con un buen envío áreo de Santiago Luján y Lucas González que conectó antes de que la pelota toque el suelo entrando en el área, pero nuevamente el “1” alvaradiense estuvo a la altura. La sensación luego de esa acción fue la de una irremediable victoria de Alvarado, que lo jugó como una final. Y también lo celebró como una final, por aquello del más “pobre” ante el más “rico”.

La convocatoria del equipo de Jara y Peña desnudó la inoperancia de la gestión Municipal: el único espacio sin público fue el que el municipio clausuró hace 35 meses (la platea cubierta). Sin siquiera un mínimo acto reflejo informando qué pasa con ese techo y qué piensan hacer y cuando. Solo el amor y pertenencia de los empleados del estadio José María Minella, permiten que el mismo siga de pié. Sin semillas para re sembrar. Sin dinero para reinvertir o mantener. Suelo los empleados del estadio permiten que en el Minella haya fútbol .. Esperemos que la foto que se ve, sin nadie en la platea cubierta los vuelva a hacer reflexionar, y dejen de dejarlo caer a pedazos para justificar luego una privatización en nombre de” no tenemos dinero y el Estado no debe hacerse cargo”.

Pata finalizar y de cara a lo que viene, el conjunto de Gabriel Gómez enfrentará a Güemes de Santiago del Estero a domicilio, mientras que el elenco de Andres Yllana (con dos bajas importantes, la de Soto y Carranza que fueron amonestados y llegaron a la quinta amarilla) recibirá a Mitre de Santiago del Estero para recuperar la punta de la Zona B, que perdió en esta fecha por la victoria de Gimnasia de Mendoza ante Almirante Brown.

Sintesis

ALVARADO (1): Juan Manuel Lungarzo; Nicolás Ortíz, Alan Robledo, Lucas Monzón y Agustín Aleo; Franco Malagueño, Nery Leyes, Sebastián Jaurena y Diego Becker; Guillermo Sánchez y Oscar Belinetz. DT: Gabriel Gómez.

ALDOSIVI (0): Jorge Carranza; Rodrigo González, Gonzalo Soto, Emanuel Iñiguez e Ignacio Guerrico; Juan Ignacio Sills, Gonzalo Piñeiro, Alan Sosa y Nicolás Laméndola; Agustín Alonso y Agustín Colazo. DT: Andrés Yllana.

Cambios: 56? Santiago Luján por Piñeiro y Lucas González por Laméndola (ALD); 77? Guido Vadalá por Sánchez (ALV); 81? Elías Torres por Alonso (ALD); 86? Tomás Rambert por Becker (ALV).

Gol: 39? Becker (ALV).

Amonestados: (ALV) Robledo, Sánchez, Ortiz y Jaurena.

(ALD): Soto, Iñíguez y Carranza.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: José María Minella.

