Alvarado perdió con un golazo

Por Valentín Ramallo de LA VOZ DEL ESTADIO radio

( foto prensa Racing Cba)

El “Torito” cayó sobre el final ante Racing de Córdoba por 2 a 1, por culpa de los goles de Matías Machado a los 37 minutos del primer tiempo y a los 42′ del complemento, mientras que Juan Pablo Gobetto empató de forma transitoria y convirtió el primer gol oficial de Alvarado en este 2025.

No fue la noche de “Alva” en Nueva Italia, en un partido con muchos vaivenes y que antes de los 5 minutos, tuvo un hecho desafortunado: un choque de cabezas entre Enzo Martínez con Maximiliano Gutiérrez (este último del local) provocó el reemplazo de ambos momentos despues. Ariel Castellanos (que sumó más minutos que en los dos cotejos anteriores juntos) entró por Martínez, y lo peor que le pudo pasar al “Torito” en el encuentro: la entrada de Machado por el mencionado Gutíerrez.

El volante fue determinante en el partido, porque más allá de la lesión de Lionel Monti en donde el entrenador Cochas tuvo que agotar una nueva “ventana”, a través de él la “Academia” cordobesa llegó al primero, de cabeza, tras un centro preciso desde la izquierda de Leandro Fernández, que fue capitalizado por el número “14” que le ganó el duelo a Lucas Monzón por arriba y marcó el primero, colocándola sobre el palo izquierdo de Fabricio Henricot.

Antes, la visita avisó con un tiro libre de Diego Becker, entre algunas aproximaciones peligrosas, pero abusó de los envíos aéreos para Tomás Bolzicco, que no fue debidamente abastecido. Despues del 1 a 0, Alvarado mostró inseguridades defensivas que le costaron, casi, el 2-0, y una primera parte que se hizo eterna, ya que el arbitro Maximiliano Macheroni adicionó 10′.

En la segunda mitad, tras unos primeros instantes de fragilidad en defensa, “Alva” logró acomodarse mejor en la cancha y gracias a los desbordes de Castellano por derecha, llegó con peligro en tres ocasiones: primero con un centro de Mateo Ortale por derecha que Gobetto cabeceó apenas desvíado, segundo con una buena maniobra de desequilibrio del sustituto de Martínez, y un centro que no pudo conectar por centímetros Bolzicco, y en tercer lugar el empate.

Ariel Castellano volvió a generar problemas en el fondo cordobes, tiró el centro y el “8”, que esta vez no falló, con una volea (poca ortodoxa pero efectiva) de zurda, marcó el empate: el arquero Mattalia nada pudo hacer por la potencia del disparo.

Lo que vino despues fue un ida y vuelta en donde el que tenía precisión en los metros finales lo ganaba, y fue así como, a falta de tres minutos para los 45′, Machado le ganó la espalda a los mediocampistas de marca y sacó un derechazo fulminante para ponerla al palo derecho de Henricot y estampar el 2-1. Derrota casi agónica de un equipo de Alexis Matteo que no mostró la solvencia defensiva de los dos encuentros anteriores, y que más allá de algunas jugadas de Facundo Russo (sumo sus primeros minutos con la camiseta azul y blanca), y los ingresos de Thomás Amilivia, Matías Bergara y Christian Martínez (que no entraron del todo bien en el segundo tiempo), no hizo pie en Nueva Italia y fue derrotado.

Sintesis del partido:

RACING DE CÓRDOBA (2): Joaquín Mattalia; Raúl Chamorro, Valentín Perales, Gianfranco Ferrero y Leandro Fernández; Lionel Monti, Germán Díaz, Braian Rivero y Maximiliano Gutiérrez; Julián Vignolo y Pablo Chavarría. DT: Diego Cochas.

CAMBIOS: PT 18’ Matías Machado por Gutiérrez y 24’ Nicolás Sánchez por Monti;

ST 23’ Barrios, Villegas y Guillermo Sánchez por Vignolo, Chavarría y N.Sánchez.

ALVARADO (1): Fabricio Henricot; Mateo Ortale, Brian Blasi, Jeremías James y Lucas Monzón; Agustín Bolívar y Juan Pablo Gobetto; Facundo Russo, Enzo Martínez y Diego Becker; Tomás Bolzicco. DT: Alexis Matteo.

CAMBIOS: PT 20’ Ariel Castellano por Martínez;

ST 0’ Cristian Gorgerino por Monzón, 17’ Matías Bergara y Thomas Amilivia por Russo y Bolzicco. 23’ Christian Martínez por Bolívar.

GOLES: PT 37’ Matías Machado (RAC);

ST 13’ Juan Pablo Gobetto (ALV) y 42’ Matías Machado (RAC).

ÁRBITRO: Maximiliano Macheroni.

ESTADIO: Miguel Sancho.