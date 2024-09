Alvarado perdió con un Ferro muy sólido

Por Valentín Ramallo ( de La Voz del Estadio)

El “Torito” fue derrotado por Ferro Carril Oeste 2 a 0 en el estadio José María Minella, por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. Ricardo Blanco a los 9 minutos del primer tiempo y Kevin Retamar a los 31′ del complemento decretaron la victoria de la visita.

En instancias decisivas como las que está disputando Alvarado, contra equipos que se encuentran perfilados para entrar en el Reducido, o bien para pelear por el primer puesto, los detalles y los pequeños momentos de los partidos pasan a tener una preponderancia suprema. Esto fue entendido a la perfección por Ferro, que habiendo llegado menos de cinco veces al arco con claridad, metió dos goles y se llevó los tres puntos, sacando provecho de errores puntuales de la defensa del “Torito”, que quizás mereció el empate, pero que falló a la hora de la definición ante un rival muy efectivo que no lo perdonó cuando se le presentó la ocasión de convertir.

Los primeros minutos del local, luego de un inicio prometedor con las subidas de Guillermo Sánchez, fueron muy erráticos. El “Verdolaga” dio el primer golpe con Blanco, el “10”, que fue determinante en el primer tiempo: le ganó la espalda a los zagueros, bajó con categoría un pase de Lorenzo, y definió con potencia ante un Lungarzo que poco pudo hacer para evitar el sorpresivo 1-0.

Sin generación de juego, el conjunto de Gabriel Gómez fue encontrando los caminos con el correr de los minutos, con ataques directos, y dispuso de tres oportunidades para empatar: una en los píes de Oscar Bellinetz, que picó al vacio tras un envío profundo, disparó cruzado al palo izquierdo de Monllor (como dice el manual) pero el tiro se fue a centimetros del poste, un remate de Jaurena al borde del rectángulo mayor que se fue por encima de la traversa, y un tiro libre de Diego Becker que buscó el ángulo derecho y casi la clava, de no ser por la gran respuesta del guardameta “verdolaga”.

En la complementaria, “Alva” entró “dormido” y casi le hacen el segundo con un Levato que estuvo al acecho, pero que hoy no pudo “mojar”. Reaccionó el local con Sánchez, que eludió a tres rivales y a la hora de definir dentro del área, fue al cuerpo de Monllor que se quedó con un mano a mano inmejorable para el empate azul y blanco.

De todos modos, Alvarado siguió buscando. Ingresó Federico Boasso por Agustín Aleo para sumar un jugador en la elaboración, y más allá de algún pase profundo, no cambió la ecuación. El problema también estuvo en la zona de definición, porque el “9”, que recibió un centro de Sebastián Jaurena, remató incómodo y por lo tanto desvíado bordeando el área chica, derrochando una nueva chance.

Con el anfitrión jugado en ataque y dejando espacios atrás, la visita aprovechó para liquidar el asunto, con una pelota larga para Retamar (uno de los goleadores del campeonato con nueve tantos) que definió de zurda mano a mano ante Lungarzo para estampar el 2-0. El “Torito” tuvo para descontar y jugarse el todo por el todo en los últimos 5′, pero Bellinetz (muy sacrificado fuera del área pero poco gravitante dentro de la misma) no pudo en dos tiempos.

Era importante sumar contra un candidato como Ferro, no solo por el desafío en si, sino porque la próxima visita será a Los Polvorines, la casa de San Miguel, equipo que hoy está quinto con 46 unidades y se hace muy fuerte en su cancha, y teniendo en cuenta que a Alvarado le cuesta mucho ganar fuera de Mar del Plata, el panorama se torna adverso. No obstante, la diferencia con el último clasificado al Reducido, finalizada esta fecha, no va a ser de más de dos puntos. Todavía hay hilo en el carretel en estas siete jornadas restantes, y todavía quedan algunos “trenes” por pasar.

Sintesis

ALVARADO(0): Lungarzo; Ortíz, Robledo, Monzón y Aleo; Malagueño, Jaurena, Mansilla y Becker; Guillermo Sánchez y Belinetz. DT: Gabriel Gómez.

FERRO(2): Monllor; Arena, Boolsen, Alan Lorenzo y Martín Rodriguez; Nicolás Gómez y Fernández Pinto; Retamar, Blanco y Franco García; Levato. DT: Aníbal Biggeri.

CAMBIOS EN ALVARADO: ST, 10′ Federico Boasso por Aleo.

CAMBIOS EN FERRO: ST, 12? Felipe Di Lena por Rodríguez; 18? David Gallardo por García y Claudio Mosca por Blanco; 40? Alexander Sosa por Gómez y Franco Mussis por Retamar.

AMONESTADOS: PT, 41? Rodriguez (F), 45? García (F)

ST, 19? Gómez (F), 20? Belinetz (A), 38? Ortíz (A).

ÁRBITRO: Maximiliano Macheroni.

ESTADIO: José María Minella.

