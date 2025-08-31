Alvarado perdió 3 a 0 contra Gimnasia y Tiro y está en zona de descenso. ¿Cómo sigue el torneo para el Torito?

Se sabía la fuerte localía que ejerce el «Albo» salteño en su casa, pero está claro que más fuerte es la crisis futbolística de un equipo que parece no tener herramientas para salir de este momento. De todos modos, hay que resaltar que Marcelo Vázquez llevó a cabo una rotación, quizás, necesaria que no le rindió para nada.

Alvarado no repunta y le pesa ser visitante

El arranque del anfitrión fue flojo, pero Alvarado no lo supo aprovechar. Y sobre el final del primer tiempo, pase entre líneas para Lautaro Gordillo que en una posición sospechosa definió mano a mano para colocar el 1 a 0. 3′ después, envío a «la olla» y una jugada muy sucia que Jose Méndez transformó en gol. Cuando el local se enchufó, le hizo mucho daño a una defensa que no mostró la solidez que acostumbra (quizás con Kevin Silva hubiese sido otra cosa).

El segundo tiempo no tuvo mucho sentido para un partido en el que ya se vislumbraba el ganador con solo mirar el trámite del complemento. Gimnasia y Tiro bajó la persiana con una contra luego de que le sacaran la pelota a Matías Mansilla en el mediocampo: se la cedierona a Nicolás Contín que «fusiló» a Emmanuel Gómez Riga para el 3-0. Tomás Fernández sustituyó a Silva en la zaga central de una línea de cinco, Enzo Martínez y Agustín Bolivar (de los mejores del plantel) entraron en el segundo tiempo, y Cristian Gorgerino, Marco Borgnino y Derlis Ortíz quedaron en deuda.

Una fecha 29 para el olvido del «Torito»; no solo por la derrota en Salta sino por las victorias de Güemes (1 a 0 a Colegiales) y Arsenal, sin contar que Ferro, anteúltimo, tiene que jugar este lunes con Racing de Córdoba en Caballito. Panomara más oscuro que nunca para el club de Jara y Peña, que tendrá que «jugarse la vida» en el sprint final de la Primera Nacional. A todo o nada, para mantener la categoría.

Síntesis Alvarado vs. Gimnasia y Tiro

GIMNASIA Y TIRO: Federico Abadía; Ivo Cháves, Matías Birge, Adolfo Tallura y Lautaro Montoya; José Méndez, Matías Morello, Nicolás Rinaldi y Daniel Villalva; Lautaro Gordillo y Reynaga. DT: Fernando Quiroz.

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Tomás Fernández, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Facundo Ardiles, Matías Mansilla, Marco Borgnino y Cristian Gorgerino; Thomas Amilivia y Marco Miori; Derlis Ortíz. DT: Marcelo Vázquez.

GOLES: 39′ Gordillo (GYT); 42 Méndez (GYT); 85′ Contín (GYT).

CAMBIOS GIMNASIA Y TIRO: 0′ ST Fabricio Rojas por Villalva; 60? Rubén Villarreal por Rojas y Nicolás Contín por Reynaga, Juan Galetto por Méndez y Walter Busse por Gordillo.

CAMBIOS ALVARADO: 0′ ST Agustín Bolívar por Borgnino y Enzo Martínez por Ortíz; 54? Joaquín Susvielles por Irazoque; 66′ Agustín Aleo por Gorgerino; 73′ Ortale por E. Martínez.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: Gigante del Norte.

ÁRBITRO: Nahuel Viñas.

Por Valentín Ramallo